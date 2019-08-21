Среда, 21 августа 2019

“Руслан Данилов”. Источник: currenttime.tv

“Грани” уже писали об одном провокаторе из дела “Нового величия” – сотруднике Росгвардии Рустаме Кашапове. Теперь настало время раскрыть главного осведомителя спецслужб, благодаря которому дело и было сфабриковано – человека, известного под псевдонимами Руслан Данилов и Александр Константинов (под этим именем он фигурирует в материалах дела). Именно он возглавлял “финансовый отдел” движения и редактировал его устав – его стараниями кружок стал соответствовать признакам “экстремистского сообщества”, указанным в постановлении пленума Верховного суда.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Очередной скандал на судебном процессе по основному делу “Нового величия” случился 16 августа: свидетельница Юлия Куницына, которая сдавала помещение, служившее местом собраний для членов группы, рассказала, что оперативник ЦПЭ Чижов и сотрудники ФСБ просили ее не разглашать информацию о человеке, переводившем деньги за аренду. Силовики запретили ей говорить о платеже, пришедшем от некоего З. При этом в банковской выписке этот человек был назван Родионом Владимировичем З., а в смс-сообщениях от “Сбербанка” фигурировал как Раду Владимирович З. По словам Куницыной, одновременно с “Даниловым” к ней обратился еще один человек, который был “заодно” с ним. Он сказал ей, что “дальше делом будет заниматься Руслан Данилов”.

Переписка Юлии Куницыной с арендатором

В материалах дела есть переписка Куницыной с арендатором. В ней упоминается в третьем лице некий Руслан. Собеседником Куницыной выступал человек, пользующийся номером телефона +79153016451. В интернете по этому номеру можно найти резюме инженера-программиста Родиона Зелинского – в нем указано, что он с января 2016 года работает фрилансером, а в январе-декабре 2015-го руководил группой разработчиков, создающих для новостного агентства систему обработки данных. Общий стаж работы Зелинского, говорится в документе, составлял на момент написания резюме 12 лет 4 месяца.

Тот же номер телефона зарегистрирован на гражданина Молдавии Раду Зеленского (именно так фамилия указана в базе данных МТС – возможно, это ошибка сотрудника компании-оператора). Судя по всему, в какой-то момент Раду Зелинский сменил имя и стал Родионом.

Сегодня мы публикуем фотографии человека, которого фигуранты дела “Нового величия” знают как Руслана Данилова.

Родион Зелинский

РОДИОН ИЗ ПОЛЬСКОГО РОДА

Зелинский родился 24 февраля 1986 года в молдавском городе Анений-Ной. В Москве он зарегистрирован на Алма-Атинской улице. В открытых источниках сведений о Зелинском не очень много: согласно резюме, он работал в Москве как минимум с января 2006 года, в разное время в качестве фрилансера обслуживал частную клинику в Лондоне, финансовую корпорацию в Париже и инвестиционный банк на Кипре, а в промежутке между работой на французских и кипрских нанимателей управлял проектами вне сферы IT. В 2011 году Зелинский написал на молдавском форуме, что ездил в Сирию по работе – упоминался “тендер на стройку”. Судя по сообщениям, написанным с другого его аккаунта, он предлагал клиентам лопнувшего молдавского “Инвестприватбанка” помочь “вернуть деньги в сжатые сроки”. С того же аккаунта он спорил с другими пользователями об экономике и природе частной собственности.

“Грани” обнаружили зарегистрированную в Молдавии 30 января 2009 года компанию, соучредителями которой выступают Родион Зелинский и его предполагаемый родственник Октавиан Зелинский (Родион – директор). Основной вид деятельности фирмы – строительство зданий и инженерных сооружений, проведение реконструкций.

Октавиан Зелинский – журналист, руководитель находящейся в городе Анений-Ной радиостанции Radio Temp и, согласно профилю в LinkedIn, главный редактор городской газеты Adevărul de Anenii Noi.

Октавиан Зелинский. Фото с личной ФБ-страницы

Родион Зелинский зарегистрирован в Фейсбуке и во “Вконтакте”. В обеих соцсетях у него в профиле одинаковая аватарка (фотоаппарат) и почти одинаковые адреса страниц – rz.rbr и rz_rbr. Во “Вконтакте” на странице под псевдонимом “Родион Павлов” он указал своей датой рождения 24 февраля 1980 года – день и месяц рождения совпадают с настоящими. Наиболее интересна ФБ-страница Зелинского, которую он ведет под псевдонимом “Родион Понятовский”: в 2015 году, по информации сайта TrolleyBust, он писал с этого аккаунта комментарии о “Новороссии” и против “румынского влияния” в Молдавии.

Комментарии Родиона Зелинского в Фейсбуке

В друзьях у “Понятовского” в Фейсбуке много идейных врагов украинского государства – например, лидер Национально-демократической партии Константин Крылов и активист “Левого фронта” Леонид Развозжаев.

По данным источника “Граней”, “Руслан Данилов” в общении с внедрившейся в “Новое величие” осведомительницей ЦПЭ Ольгой Пшеничниковой (Кошкой) позиционировал себя как “лимоновца”.

Судя по всему, Октавиан Зелинский не разделяет политических взглядов родственника.

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

Первая страница “объяснений” “Руслана Данилова”

Интересно, что сотрудник уголовного розыска ОМВД по району Марьино, который брал объяснения у Зелинского 4 марта 2018 года, еще до возбуждения дела и облав, указал в протоколе фамилию и дату рождения с его слов – Зелинский представился “Даниловым Русланом Сергеевичем” 1985 года рождения и сказал, что живет в столичном районе Зябликово, на Ореховом бульваре. Более того, он указал, что является гражданином России, хотя въезжал в страну по молдавскому загранпаспорту.

В квартире, адрес которой указал “Данилов”, зарегистрирована семья из четырех человек, Зелинского среди них нет.

На веб-странице “народного трибунала”, содержащей угрозы в адрес силовиков, сфабриковавших дело НВ, указана часть сведений из протокола “объяснений” Зелинского – год рождения и примерный район проживания (жилой массив Орехово-Борисово). Очевидно, эти данные мог предоставить источник в силовых структурах. Цели такой провокации могут быть самыми разными: к примеру, закрыть заседания суда для публики под предлогом угроз для свидетелей или по ложному обвинению в утечке информации вывести адвокатов из дела.

Таким образом, настоящими личными данными Зелинского обвинение и суд как будто бы не располагают: до того, как его сделали секретным свидетелем, его “со слов” опознали как “Данилова”, а уже после засекречивания данных о его личности – как “Константинова”. А раз его личность невозможно достоверно установить, его показания должны быть признаны недействительными. Кроме того, тот факт, что данные “Данилова” точно так же выдуманы, как и “Константинова”, косвенно доказывает сотрудничество Зелинского со спецслужбами: использование оперативного псевдонима – обычная практика в таких случаях.

Мы не знаем, было ли сотрудничество Зелинского с силовиками мотивировано его взглядами или чем-то другим. Сам он в интервью “Дождю” заявлял, что не является “сотрудником, агентом, осведомителем МВД, ФСБ, СК, Росгвардии, прокуратуры и прочих” и не состоит с силовиками “в любых иных отношениях, кроме как свидетелем по делу”. На допросе в январе 2019 года он говорил, что, “принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы”, “действовал как истинный патриот своей страны” (какой именно? может, Молдавии?). “Данилов” попросил следователя оставить его секретным свидетелем, ссылаясь на “травлю” в интернете: он якобы видел призывы сообщить правозащитникам его данные за вознаграждение в 500-1000 долларов.

В деле “Нового величия”, как и во многих других сфабрикованных политических делах, секретный свидетель – прямой соучастник преступления.