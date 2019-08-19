Понедельник, 19 августа 2019

Украинские политзеки Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб и Александр Кольченко этапированы в Москву и находятся в СИЗО-2 “Лефортово”, неофициально подконтрольном ФСБ. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева, сделавшая вместе с активистом Алексеем Боганцевым передачи для всех пятерых.

Администрация изолятора приняла передачи для всех политзеков.

О том, что Балуха, отбывавшего срок 4 года 11 месяцев общего режима в ИК-4 в Торжке Тверской области, этапировали в Москву, еще 16 августа сообщила Крымская правозащитная группа. Накануне о том, что из Владимирского централа выбыл Карпюк, сообщил его адвокат Алексей Барановский. Об отправке в столицу других украинских политзеков до сих пор известно не было.

“Тут вот сразу после публикации этого поста мне посыпались вопросы – а правда ли, что они там. Граждане, я ведь внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии. Все, что мы сделали, это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное – дело адвокатов”, – добавила Ивлева.

Приговор Клыху и Карпюку по сфабрикованному делу УНА-УНСО вынес 26 мая 2016 года судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. 44-летний преподаватель Киевского транспортно-экономического колледжа Клых получил 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока – в колонии строгого режима. Второму фигуранту, лидеру УНА-УНСО Николаю Карпюку, дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие – в колонии строгого режима. Клых отбывал наказание в тюрьме в Верхнеуральске Челябинской области.

20-летний киевлянин Гриб, осужденный Северо-Кавказским окружным судом по обвинению в подстрекательстве к теракту, до сих пор содержался в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону.

Кольченко был осужден в 2015 году вместе с кинорежиссером Олегом Сенцовым по делу “крымских террористов”. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 10 годам строгого режима, а Сенцова – к 20 годам. Кольченко отбывал срок в ИК-6 в Копейске Челябинской области.