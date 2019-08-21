Среда, 21 августа 2019

В согласии президентов Соединенных Штатов и Франции с возможностью приглашения президента России на встречу лидеров большой семерки в 2020 году нет никакой политики, никакой логики, никакого уважения к ценностям. Нет ничего кроме мелочного тщеславия, которое недопустимо для руководителей великих мировых демократий.

Нет никакой политики, потому что Трамп и Макрон не могли не понимать, что их предложение ни к чему не приведет. Для приглашения на семерку необходимо согласие всех участников престижного клуба. Уже на следующий день после появления информации о договоренности американского и французского президентов канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с этой идеей публично не согласились. Не нужно быть президентом США или Франции, чтобы это предугадать.

Нет никакой логики, потому что нет на самом деле никакой насущной необходимости в возвращении России в формат восьмерки. Семерка – объединение ведущих экономик мира. Демократических экономик, добавим – именно поэтому к участию в клубе не приглашают Китай. Россия не входит в десятку крупнейших экономик. О демократии в этой стране – в особенности на фоне массовых репрессий последних недель и наглого поведения российского правителя во время пресс-конференции в форте Брегансон – поостережется говорить даже самый большой доброжелатель кремлевского режима. Когда лидеры семерки приглашали на свои встречи Бориса Ельцина, они воспринимали его как руководителя демократизирующейся России, ведущей правопреемницы СССР – страны, которая из врага становится другом. Именно поэтому на отсталость экономики России просто закрыли глаза. Это был аванс, который не оправдался. Россия не стала ни ведущей экономикой мира, ни демократической страной. Ее президенту нечего делать рядом с лидерами стран семерки.

Нет никакого уважения к ценностям, потому что Путина выгнали из клуба после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Самое главное преступление кремлевского правителя – это аннексия части территории другого государства, первое такое преступление после совершеннных Адольфом Гитлером. Защита международного права, территориальной целостности суверенных государств – одна из главных ценностей демократии. Возвращение Путина к участию во встречах в формате восьмерки будет означать фактический пересмотр этих ценностей.

Я не удивлен, что Трамп и Макрон этого не понимают. Оба политика слишком зациклены на себе. Трамп уверовал в свою роль “президента земного шара” буквально с первого дня после победы на выборах в США – и не замечает, что на самом деле влияние страны, которой он руководит, значительно уменьшилось за последние годы в самых разных регионах мира, а надежды на “сделки” с диктаторами оказались, как и следовало ожидать, иллюзиями дилетанта.

Макрон с первого дня после своего избрания президентом Франции – и в особенности после электоральных проблем Ангелы Меркель – видит себя лидером Европы, даром что у него просто нет экономического потенциала для такой роли, а во внутренней политике сложностей не меньше, чем у федерального канцлера.

Но Трамп и Макрон все в большей степени предпочитают мир собственного эго миру реальной политики. Укрощенный и примирившийся Путин должен стать бриллиантом в коронах, водруженных ими на собственные головы. И российский президент, который не собирается уступать и укрощаться, использует слабости коллег и усиливает их иллюзии.

Трампа и Макрона – да и нас вместе с ними – спасает только то, что Путин тоже не реалист. Что он свято верит, что всех сможет обмануть, а всех пока что не получается. Да и что он руководит деградирующей сырьевой экономикой – и зависит от семи сильнейших гораздо больше, чем сам это осознает.

Понятно, что Путин ни в какую восьмерку не вернется. Понятно, что ни о чем серьезном он с Западом не договорится. Понятно, что он так и будет хамить и издеваться при каждом удобном и неудобном случае, как это было на днях на встрече с Макроном в форте Брегансон. Так что никакой цивилизационной и моральной катастрофы не случится. Однако чувство отвращения от этого слабее не становится.