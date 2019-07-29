Среда, 14 августа 2019

По уголовным делам, сфабрикованным после московских протестных акций, арестованы уже 15 человек – студенты, предприниматели, программисты, охранник. Они попали за решетку за мирный протест, за брошенный в сторону омоновца пластиковый стаканчик, за запись в твиттере. Только один из обвиняемых по делу о “массовых беспорядках” признал вину. Аресты заведомо невиновных людей вызвали волну солидарности. Что известно об узниках.

“МОСКОВСКОЕ ДЕЛО” (212, 318)

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕНКО

Фото: “Новая газета”

45 лет.

Охранник на железной дороге.

Задержан на акции 27 июля сотрудниками ЦПЭ в штатском, арестован 29 июля Мещанским райсудом.

Видео задержания Евгения Коваленко эшниками в штатском. Прислано подписчиком pic.twitter.com/t3cblivKB0

— Pavel Chikov (@pchikov) July 29, 2019

Обвинение: бросил в омоновца Салиева мусорный бак. Признал вину. По словам адвоката по назначению Ивана Юркова, урна была брошена Коваленко “не с целью причинить вред сотруднику”. “Скорее, это был шоковый эмоциональный порыв – там же, насколько я знаю, началось массовое задержание, потасовка, можно сказать, шла в этот момент на видео, все за секунду произошло. Я думаю, что, скорее всего, это было просто шоковое состояние и действия с целью отпугнуть, но явно не причинить вред”, – пояснил защитник.

Первоначально вменялись часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет), часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках; от 3 до 8 лет). После окончания следствия окончательное обвинение предъявлено только по части 1 318-й статьи.

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Первоначально защищал Юрков. 5 августа в дело вступил адвокат “Агоры” Мансур Гильманов.

КИРИЛЛ ЖУКОВ

Фото с личной ВК-страницы

28 лет.

Гражданский активист, со слов следователя – не имеет постоянного источника дохода. Имеет два незаконченных высших образования – физика-инженера и психолога-преподавателя. Проходил срочную службу в Росгвардии.

Оштрафован за участие в митинге, затем доставили в СКР и предъявили обвинение, фактическое время задержания – 31 июля в 2 часа ночи. Арестован 2 августа Пресненским райсудом. 15 августа Мосгорсуд оставил Жукова под стражей. На апелляции за него поручились 6 человек, в том числе член президентского Совета по правам человека, историк Николай Сванидзе.

Обвинение: на видеозаписи пытается поднять забрало шлема росгвардейца. Вину не признает.

Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr

— Медиазона (@mediazzzona) July 31, 2019

Первоначально вменялись часть 1 статьи 318, часть 2 статьи 212 УК. После завершения следствия окончательное обвинение предъявлено только по части 1 318-й статьи.

СИЗО-4 “Медведь”.

Адвокат: Светлана Байтурина (“Агора”).

ИВАН ПОДКОПАЕВ

Фото: novayagazeta.ru

25 лет.

Работает “техником”.

29 июля арестован по административной статье, из спецприемника забрали на допрос в СК. 2 августа арестован Пресненским райсудом.

Обвинение: неизвестно. После задержания в рюкзаке нашли противогаз, молоток, нож, банковские карточки, плакат, резиновые тапочки, флягу. Вину не признает, от дачи показаний отказывается.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Адвокат: Николай Фомин (ОВД-Инфо).

САМАРИДДИН РАДЖАБОВ

Фото с личной ВК-страницы

21 год.

Прораб. Рэпер, известный под псевдонимом MarDD.

Был арестован по административной статье, в качестве подозреваемого задержан 31 июля, 2 августа арестован Пресненским райсудом.

Обвинение: бросил бутылку, которая попала в голову полицейского Линника и “причинила ему физическую боль”. На первом допросе отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, на повторном допросе сказал, что не понимает, почему задержан, и считает себя законопослушным гражданином. Со слов адвоката по назначению – случайно попал в полицейское оцепление. 6 августа объявил голодовку.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК, часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 318 (покушение на применение насилия к представителю власти).

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Адвокат: Анри Цискаришвили (“Правозащита Открытки”).

АЛЕКСЕЙ МИНЯЙЛО

Фото: Facebook/Дмитрий Сухов

34 года.

Был тренером сборщиков подписей в штабе Любови Соболь, “директор по счастью” в организации “Полдень”, помогающей социализироваться выпускникам детских домов.

Задержан после обыска, который прошел 1 августа в 4 утра. 2 августа арестован Пресненским райсудом. 15 августа Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу политзека на решение об аресте. “Спасибо всем кто поддерживает меня и всех арестованных по этому делу. Пишите нам письма. Я сердцем с теми, кто борется за свободу России. Я хочу сделать признание: я очень люблю Россию. Все, что я видел за 11 лет работы опыта наблюдателем, просто смузи по сравнению с дистиллированным бесстыдством, которое творится на выборах в Мосгордуму. Мое преступление в другом: я люблю Россию и не могу смотреть как ее насилует ОПГ во главе с Путиным. Разделение властей, свободные выборы – ничего этого нет. За любовь к родине я готов и сесть”, – заявил он в суде. За Миняйло в частности поручились театральные режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Готовность поручиться за обвиняемого выразили актриса Татьяна Лазарева и члены президентского Совета по правам человека – политолог Екатерина Шульман и актриса журналистка RT Екатерина Винокурова, а родители Минайло заявили о готовности внести за него миллион рублей залога.

Обвинение: неизвестно. 27 июля весь день находился с Любовью Соболь в Хамовническом райсуде, потом направился на Трубную площадь, где был задержан, 29 июля ушел из суда по административному делу. Вину не признает, с 13 июля по 15 августа держал голодовку солидарности с Соболь.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Адвокат: Валентин Калерин.

ЕГОР ЖУКОВ

Фото: thevyshka.ru

21 год.

Студент-политолог 4-го курса Высшей школы экономики, автор видеоблога “Блог Жукова”. Сын космонавта-испытателя Сергея Жукова, в 2011-2015 годах – директора кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда “Сколково”.

Задержан в ночь на 2 августа после обыска. В тот же день арестован Пресненским райсудом. Личные поручительства за Жукова в суд первой инстанции представили проректор ВШЭ, кандидат в Мосгордуму по округу № 45 Валерия Касамара и журналистка RT, член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова. 5 августа председатель редакционного совета “Новой газеты” Дмитрий Муратов и главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов подписали поручительства за Жукова и представили суду гарантийные письма о том, что готовы взять его на работу на “Эхо” и в “Новую”. 15 августа Мосгорсуд оставил Жукова под стражей (за него лично поручились 612 человек, письмо в поддержку студента, за смягчение меры пресечения подписали более 300 профессоров и сотрудников ВШЭ). В суд пришли рэпер Оксимирон и актриса Чулпан Хаматова (оба выразили готовность внести за политзека залог). “Хочу поблагодарить власть имущих за то, что у меня появилась поддержка, которой я раньше не обладал; за то, что я оказался в таком месте, в котором я приобрету стойкость, которой не обладал”, – сказал политзек, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО. Жуков заявил о своей невиновности: “Самое страшное, что может случиться с человеком в моей ситуации, — это забвение. Верю – не забудете. Есть существенная разница между шествием, пускай даже несанкционированным, и массовыми беспорядками. Я ничего не поджигал и не громил в тот день. Я не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции в тот день. Я не совершил никакого насилия в тот или какой-то другой день. Потому что насилие против сил авторитарных режимов — это как минимум неэффективно. Я глубоко в это верю, оттого и обвинения по такой статье кажутся мне вдвойне странными”.

Обвинение: неизвестно. В деле фигурирует видео, на котором некие “лица делают жесты направо”. По словам Алексея Венедиктова, которому прислали это видео, в нем Жуков говорит “Направо, направо” и жестом переводит людей направо в переулок на Лубянке. По мнению Венедиктова, Жуков переводил людей с проезжей части на пешеходную, “то есть из беспорядка… в порядок”. Жуков полностью отрицает вину и отказался от дачи показаний.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Председатель редакционного совета “Новой газеты” Дмитрий Муратов и главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов выразили готовность взять Жукова на работу в свои издания.

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Адвокат: Даниил Берман.

ВЛАДИСЛАВ БАРАБАНОВ

Фото: avtonom.org

22 года.

Левый активист из Нижнего Новгорода.

Был арестован на 7 суток за участие в акции 27 июля, 3 августа на выходе из спецприемника задержан по уголовному делу. Арестован 5 августа Пресненским райсудом. “Я считаю обвинения абсурдными, что вполне соответствует абсурдности режима в нашей стране. Считаю дело политически мотивированным и связываю его со своей небольшой политической деятельностью в Нижнем Новгороде. Если после моего ареста я начну оговаривать себя, значит ко мне применяются пытки”, – заявил он на суде.

Обвинение: Барабанова обвиняют в “организации направленного движения” протестующих на Петровском бульваре. Он отказался давать показания. Со слов следователя – вина подтверждается показаниями свидетелей. Барабанов называет обвинения абсурдными, дело – политически мотивированным.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

СИЗО-4 “Медведь”.

Адвокат: Илья Уткин.

СЕРГЕЙ АБАНИЧЕВ

Фото: novayagazeta.ru

25 лет.

Менеджер коммерческой фирмы.

Задержан после обыска утром 3 августа, вечером того же дня стал подозреваемым. Арестован 5 августа Пресненским райсудом.

Обвинение: со слов следователя – вменяют бросок банкой в полицейского. По утверждению Абаничева, у него был бумажный стаканчик, который он выбросил на асфальт.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Адвокат: Светлана Сидоркина.

ДАНИИЛ КОНОН

Источник: snob.ru

22 года.

Студент МГТУ имени Баумана. Выпускник кадетской школы-интерната “Московский казачий кадетский корпус имени Шолохова”. Работал сборщиком подписей в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Задержан 3 августа, 5 августа арестован Пресненским райсудом. 15 августа Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу политзека на арест. У Конона было 150 поручителей, ФБК предлагал внести за него двухмиллионный залог. С обращением к Владимиру Путину и Генпрокуратуре в поддержку студента выступили члены Клуба Императорского Технического Училища, объединяющего выпускников “Бауманки”. Выпускники, студенты и сотрудники “Бауманки” также подписали коллективное обращение в его поддержку, опубликованное в студенческом журнале DOXA.

Обвинение не конкретизировано: по версии следствия, Конон и неустановленные лица “призывали и побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках, неподчинению законным требованиям сотрудников полиции и Нацгвардии и применению насилия, выходили на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце”, применяли насилие в отношении силовиков, бросали в них камни, бутылки и распыляли слезоточивый газ. Конон запечатлен в “документальном фильме” РЕН-ТВ, в котором говорится, что он якобы координировал действия протестующих 27 июля. По утверждению следствия, вина Конона подтверждается оперативными данными, видеозаписями с акции и протоколами допроса “потерпевших”.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Адвокаты: Григорий Червонный и Наталья Вундер (“Агора”).

СЕРГЕЙ ФОМИН

Фото: ФБ-страница Фомина

36 лет.

Сборщик подписей в штабе Любови Соболь.

В ночь на 31 июля к родителям Фомина и к нему самому пришли с обыском. У него изъяли компьютер и телефон. Активиста доставили на допрос в СКР, где он отказался давать показания, после чего отпустили. В ночь на 1 августа Фомин сообщил ОВД-Инфо, что к нему ломится полиция. Вечером в ОВД-Инфо позвонила мать Фомина и сообщила, что ночью в ее квартире был обыск, после чего ее сына увезли в неизвестном направлении, но в какой-то момент отпустили. 5 августа СКР объявил Фомина в розыск, 8 августа он сдался полиции.

По словам Фомина, он находился на отдыхе после обыска, а узнав, что объявлен в розыск, вернулся в Москву. 9 августа арестован Басманным райсудом. 19 августа Мосгорсуд оставил Фомина под арестом.

Обвинение: по версии СКР, “являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц”. Фомин запечатлен на видео, на котором пытается руководить толпой, а его родственники, Дмитрий и Ольга Проказовы, передают ему ребенка, с которым он покидает митинг. Вину не признает. “Я действительно призвал людей уйти из под дубинок ОМОНа в Брюсовом переулке. “Стоять насмерть” и быть избитым ОМОНом было глупо. Я увел из Брюсова (сорвав свои голосовые связки) около 1000 человек, – писал Фомин. – Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия и надели на меня “кенгурятник” с моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился), потому что начали за меня беспокоиться”.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Алексей Веселов.

ДАНИЛА БЕГЛЕЦ

Фото: zona.media

26 лет.

Индивидуальный предприниматель, занимается клинингом. Уроженец Молдавии, гражданин России, живет в Люберцах. Имеет двоих детей – сына 2018 года рождения и дочь 2019-го.

Был задержан на акции 27 июля, в отделе полиции “Тверской” с ним беседовала старшая следователь СКР. Разговор попал в трансляцию во “Вконтакте”, которую вел другой задержанный. В трансляции зафиксирован телефонный разговор Беглеца, который говорит собеседнику, что он “дотронулся до сотрудника, то ли по плечу что-то сделал, то ли потянул за руку”. Он настаивал, что не бил силовика. Когда Беглеца отпустили из ОП, неизвестно: 27 июля депутату муниципального округа Тверской Кетевану Хараидзе сообщили, что задержанного собираются оставить в отделе до утра, после чего передать представителям СКР. 9 августа СКР объявил о задержании Беглеца, сообщив, что он объявлен в розыск. Его схватили в Мытищах. В тот же день Беглеца арестовал Басманный райсуд. 19 августа Мосгорсуд оставил политзека под стражей.

Обвинение: толкнул рукой неустановленного сотрудника правоохранительных органов. Издание Baza опубликовало видео с акции 27 июля, на котором кто-то, предположительно Беглец, подбегает к силовикам, задерживающим протестующих, тянет кого-то из них за руку и затем бежит дальше. Беглец вину не признает.

Сначала вменялась часть 2 статьи 212 УК. Окончательное обвинение предъявлено по части 1 статьи 318 кодекса.

Адвокат: Ильнур Шарапов (“Агора”).

АЙДАР ГУБАЙДУЛИН

Фото: zona.media

25 лет.

Сотрудник IT-компании “Сбербанк-технологии”, в 2018 году окончил МФТИ.

Был задержан после обыска, прошедшего поздно вечером 8 августа, 9-го числа арестован Басманным райсудом.

Обвинение не конкретизировано, из исследованных на слушаниях об аресте материалов дела следует, что в распоряжении СКР есть кадр видео, где Губайдуллин заносит над головой силовика пластиковую бутылку. По словам адвоката Максима Пашкова, из-за плохого качества снимка Губайдулина едва ли можно опознать на нем. Вину не признает.

Обращение в поддержку Губайдуллина в студенческом журнале DOXA подписали 324 человека – студенты, выпускники и преподаватели МФТИ и Высшей школы экономики.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

ВАЛЕРИЙ КОСТЕНОК

Фото: yabloko.ru

20 лет.

Волонтер штаба Кирилла Гончарова, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от “Яблока”. Студент 4-го курса Российского государственного университета им. Косыгина.

Был задержан на акции 27 июля и затем осужден по статье 20.2 КоАП. Задержан 11 августа после обыска, в ходе которого у него выломали дверь. 12-го числа Басманный райсуд арестовал его до 11 октября. Прокурор выступал за домашний арест.

Обвинение: бросил пластиковую бутылку в полицейского “без цели причинить вред здоровью представителя власти”, потом бросил еще одну пластиковую бутылку в другого полицейского, одна из них попала в каску. Единственный среди всех фигурантов дела признал вину.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Написал в письме из СИЗО: “Мне 20 лет, я сижу в тюрьме за то, что требовал свободных и справедливых выборов. Таких людей власть теперь зовет “участниками массовых беспорядков”, пускай… Я знаю, что так они пытаются спрятать собственный беспорядок с массой знакомых нам всем участников. Закрывают очень талантливых и очень молодых ребят, я из них самый младший. Вообще считал когда-то это своей главной фишкой. В 18 лет Яблоко выдвинуло меня в муниципальные депутаты. В 18 стал доверенным лицом Григория Явлинского, в политику пришел в 17. Да, сейчас власть решила молодость у меня отобрать, она даже лишила университета, работы и, что самое важное, свободы, на которой я умел прогрессивно мыслить. Ну ничего, я научусь делать это здесь, сидя в тюрьме. Потому что сейчас во мне будет злость, такая злость лучшая мотивация!”.

СИЗО-5 “Водник”.

ИЛЬЯ АНОХИН

25 лет.

Гражданский активист.

Участник акции 27 июля. Был задержан на акции 3 августа, доставлен в отдел полиции “Богородский”, где у него отобрали телефон и допросили по делу о “массовых беспорядках”. 9 августа адвокат “Апологии протеста” Григорий Червонный сообщал, что Анохин около двух часов ночи пытался ему дозвониться и больше не выходит на связь. 20 августа ТАСС сообщило, что следователи разыскивают Анохина как предполагаемого “участника массовых беспорядков” и он покинул Россию.

Сайт “Арестанты дела 212″: подробности и сбор средств

КОНСТАНТИН КОТОВ (212.1)

Источник: prm.ua

Подробности

34 года.

Программист в компании DSSL, гражданский активист – участник акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, за освобождение украинских политзаключенных, помогал готовить передачи для пленных украинских моряков.

Был задержан у своего дома вечером 12 августа, после обыска Котова доставили в СКР и предъявили обвинение. 14 августа Пресненский райсуд Москвы арестовал Котова на срок до 12 октября. 16 августа Мосгорсуд оставил решение в силе.

Согласно постановлению о возбуждении дела, первые три эпизода в нем – это задержание Котова на шествии после схода “В защиту нового поколения” у здания ФСБ 13 мая (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 – организация публичой акции без подачи уведомления). Наконец, четвертый эпизод, ставший поводом для открытия дела, – задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы. После этого задержания Котова оставили на две ночи в полиции, но 12 августа отпустили, взяв обязательство о явке для составления протокола на следующий день.

Вменяется статья 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных акций; до 5 лет).

Адвокат: Мария Эйсмонт.

ВЛАДИСЛАВ СИНИЦА (282)

Фото: zona.media

30 лет.

Финансовый менеджер, уроженец Подольска, живет в Подмосковье.

Задержан 3 августа, участвовал в этот день в акции за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД, 5-го числа арестован Пресненским райсудом.

Обвиняется в том, что 31 июля опубликовал твит о детях силовиков: “Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!)”. Синица признает авторство твита, но отрицает вину.

Вменяется пункт “а” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия; от 3 до 6 лет).

Адвокат: Дмитрий Никольский.

“ДЕЛО О СРЫВЕ ВЫБОРОВ” (141)

Об уголовном деле о “воспрепятствовании работе” избиркомов, сопряженном с угрозами (статья 141 УК), СКР объявил 24 июля. По утверждению следствия, участники “одного из движений” в июле “с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности” организовали проведение в Москве “заведомо незаконных и несогласованных” митингов и пикетов у зданий Мосгоризбиркома. Действия “указанных лиц”, заявляли в СКР, “были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий”. В ночь на 25 июля у независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски.

ДЕЛО ФБК (174)

3 августа СКР по материалам МВД возбудил уголовное дело об “отмывании денег” Фондом борьбы с коррупцией. Первоначально в СКР заявляли, что речь в деле, квалифицированном по пункту “б” части 4 статьи 174 УК (совершение финансовых операций с деньгами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в особо крупном размере), идет о сумме около миллиарда рублей. По утверждению СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го некие лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, в том числе его сотрудники, получили от “третьих лиц” “крупную сумму денег” в рублях и иностранной валюте, “которые заведомо для них были приобретены преступным путем”. “Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению” этими деньгами соучастники через банкоматы внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков, а потом перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК, заявляли в СКР. 8 августа у ряда сотрудников ФБК и в офисе организации прошли обыски по делу. В тот же день были заблокированы счета ФБК, ряда его сотрудников и региональных штабов Навального. Пресненский райсуд арестовал на счетах ФБК и ряда его сотрудников 75 миллионов рублей – как сообщала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, именно эту сумму, а не миллиард рублей, в СКР считают “отмытой”.

ДЕЛО О РЕБЕНКЕ НА МИТИНГЕ (125, 156)

Ольга и Дмитрий Проказовы с сыном Артемом. Фото: dw.com

По факту того, что супруги Проказовы, родственники Фомина, взяли с собой годовалого ребенка на митинг и передали его Фомину, СКР возбудил дело по статьям 125 (оставление ребенка в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ночь на 6 августа у супругов прошел обыск. Вечером того же дня Дмитрия и Ольгу Проказовых допросили в СКР, после допроса никаких претензий к ним предъявлять не стали. Столичная прокуратура подала в Перовский райсуд заявление о лишении супругов родительских прав. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала обратиться в Генпрокуратуру для отзыва иска. По словам Дмитрия Проказова, Фомин – двоюродный брат его жены, которого он “просто попросил понести ребенка”. “Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой”, – рассказывал он.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Фото: theins.ru

43 года.

Режиссер телеканала “Доктор”.

Был задержан у мэрии Москвы 27 июля до акции, оштрафован на 20 тысяч рублей. 9 августа задержан по уголовному делу. “Пришли домой в количестве шести человек. Я, оказывается, был объявлен в розыск. Книжки и инсулин позволили взять с собой”, – писал он. Васильев – диабетик. При отправке в ИВС у него отобрали в инсулин, после чего 10 августа политзек попал в реанимацию 20-й горбольницы с гипергликемией. 11 августа Басманный райсуд вернул следователю ходатайство об аресте Васильева. В тот же день в СКР заявили, что Васильев выписан из больницы, а 12-го числа режиссер сообщил, что находится дома.

Обвинение: 19 августа с Васильева сняли подозрения. В материалах дела речь шла о брошенной из толпы пластиковой бутылке, но, по словам адвоката Александра Зинурова, неясно, Васильев ли запечатлен на имеющиейся у следствии фотографии этого момента. Васильев отказывался признать вину.

Подозревался по части 2 статьи 212 УК, обвинение не предъявлялось.