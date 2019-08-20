Вторник, 20 августа 2019

Иногда единственным вариантом избавления от долгов является решение объявить о своем банкротстве. В таком случае долги легально списываются через суд.

Объявляют о банкротстве тогда, когда уверены, что не смогут погасить долг в указанный срок, из-за неплатежеспособности. Вы обязаны заявить о своем положении, когда сумма всех долгов составляет более полмиллиона, срок просрочки – 3 месяца, а выплатить их физическое лицо не имеет возможности, информирует https://fpk-alternativa.ru.

Процесс начинается тогда, когда подается заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом. Это может сделать сам должник, уполномоченный орган или кредитор. Контролируют процедуру кредиторы и арбитражный управляющий. Также кредиторы должника создают специальный реестр требований. Цель этих процедур – вернуть кредиторам долги.

Законные процедуры банкротства включают:

Наблюдение (до 7 мес.) применяется для сохранения имущества банкрота. Проводят анализ финансового положения и утверждаются требования кредиторов. Процедура не подходит должникам, которые приняли решение про ликвидацию. Во время наблюдения, деятельность продолжают , но ее уже контролирует администрация. Нельзя создавать другие организации, представительства, филиалы и выпускать ценные бумаги. Процедура заканчивается, когда должник признает банкротство и открывает конкурсное производство, вводится финансовое оздоровление, внешнее управление или утверждается моровое соглашение.

Фин. оздоровление (до 2 лет) – фокусируется на возобновление способности платить по счетам и закрытие долгов. Кредиторы требуют уплаты неустойки и процентов от требованной суммы. Тут же составляется план по оздоровлению, в котором утверждаются пути погашения долгов согласно графику.

внешнее управление (до 18 мес., возможно продление на полгода) предусматривает передачу управления делами. Также может быть предусмотрена процедура санации для помощи должникам.

конкурсное производство (до 6 мес., с возможностью продления до 6 мес.) – процедура, которая применяется в деле должника для пропорционального погашения долгов.

мировое соглашение – процедура, которая может применяться на любой стадии дела о банкротстве при достижении согласия между сторонами. Судебный спор прекращается путем мира в письменной форме. Если соглашение будет нарушено, кредитор может предъявить предусмотренные требования.

Весь процесс банкротства завершается, когда все требования кредиторов исполнены. Физические лица, которые были признаны банкротами, не могут быть должниками и заниматься предпринимательством 5 лет. А за фиктивное банкротство должник понесет наказание согласно закону.