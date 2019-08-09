Пятница, 9 августа 2019

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против репрессий. По данным “Белого счетчика”, акция собрала от 49 900 до 60 тысяч человек. Затем часть протестующих отправилась на прогулку к администрации президента. Вокруг здания АП у метро “Китай-город” силовики устроили массовые задержания. В Москве схвачены 256 человек, в Петербурге на акции солидарности у Гостиного двора – 79 человек, всего по всей России на акциях за честные выборы – 352 человека. Прямую трансляцию вело “МБХ-медиа”.

Десятки протестующих собрались на углу Солянки и улицы Забелина. Они скандировали “Путин вор”, “Россия будет свободной”, “Свободу политзаключенным” и “Мы здесь власть”, “Допускай”, “Свободу Егору Жукову”. На улицу Забелина подъехали автозаки, из них вышли полицейские. ОМОН массово задерживал людей, затем с улицы Забелина сняли оцепление.

Через мегафон силовики призывали “соблюдать гражданскую дисциплину” и расходиться.

Как сообщает Би-Би-Си, полиция закрыла выход из подземного перехода к администрации президента. Также полицейские перестали пускать с бульвара на “Китай-городе” в сторону Лубянки и Политехнического музея. Кроме того, силовики перекрыли близлежащие улицы у нижнего выхода со станции метро – Варварку, Забелина и Большой Спасоглинищевский переулок.

Первоначально несколько сотен человек собрались у памятника героям Плевны, затем силовики вынудили их рассредоточиться. Они перекрыли Маросейку и начали избивать людей. Затем улицу открыли, и омоновцы пошли в сторону памятника героям Плевны.

Затем силовики оттеснили всех протестующих из сквера к памятнику Кириллу и Мефодию. Рядом с этим памятником стояла девушка с плакатом “Свободу тем, кто не боится. Дело 212″. Один из омоновцев отобрал у нее плакат. У памятника Кириллу и Мефодию протестующие оказались зажаты между автозаками и омоновцами. Они стали теснить протестующих к метро, после чего часть из них побежала в сторону Солянки.

Через дорогу на тротуаре на Лубянском проезде стояла еще одна группа протестующих.

На Маросейке протестующие укрылись от силовиков в храме. Другой группе протестующих не позволили укрыться в отеле Custos его администраторы. Этот отель, по данным Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит семье вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

С Маросейки уехали два автобуса с задержанными, сообщает”Говорит Москва”.

Среди схваченных – 13-летний подросток.

Со стороны бульваров пришла большая толпа, скандируют «Путин вор!» pic.twitter.com/4jdXAKTAeD

— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019

Зачистка Старой площадиАлександра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/xbJlJyWkgZ

— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Задержания также проходили на Чистых прудах.

По данным ОВД-Инфо, всего в Москве в связи с акцией на Сахарова и после нее задержали 178 человек, в Петербурге на акции солидарности у Гостиного двора – 80 человек, в Ростове-на-Дону на пикете солидарности – 15 человек, в Брянске – двух участников одиночных пикетов.

На митинге на Сахарова выступили тележурналист Леонид Парфенов, жена арестованного экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Валерия, главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов, писательница Людмила Улицкая, видеоблогер Данила Поперечный, мать фигуранта дела о “массовых беспорядках” 27 июля Даниила Конона, рэпер Face, бывший фигурант Болотного дела Алексей Полихович, член федерального политсовета “Яблока” Сергей Митрохин, группа IC3PEAK.

В резолюции митинга его организаторы потребовали прекращения уголовных и административных дел, возбужденных в связи с протестами, освобождения фигурантов дела о “массовых беспорядках” 27 июля, привлечения к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства и “выстраивании механизма политических репрессий”, регистрации ЦИКом независимых кандидатов, в противном случае – отмены результатов выборов, привлечения к ответственности силовиков, причастных к избиению людей на протестных акциях летом 2019 года, запрета на переброску в Москву сил МВД и Росгвардии из других регионов, отставки мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, люстрации членов избиркомов всех уровней.

Позади сцены выстроилась цепочка бойцов Росгвардии.

На митинге полицейские задержали несколько человек. В частности, силовики схватили молодого человека в футболке с надписью “Свободу Егору Жукову”, который раздавал листовки, сотрудников московского штаба Алексея Навального Михаила Савкова и Александра Шепелева – их задержали во время раздачи плакатов. Ближе к концу митинга у сцены был схвачен начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский – он в своем выступлении призвал после митинга идти гулять к администрации президента. Затем Объединенная группа общественного наблюдения сообщила о задержаниях со стороны улицы Маши Порываевой.

Рэпер Oxxymiron приехал на акцию в футболке с надписью “Свободу Егору Жукову”.

После митинга неизвестный напал возле гостиницы “Ленинградская” на ЛГБТ-активисток, которые уходили с акции. Он ударил одну из них, порвал радужный флаг, сломал древко флага. “Девушки сами его схватили, не отпускают, кричат “Полиция”. Оцепление стоит прямо за ними, никто не реагирует”, – пишет “Новая газета”.

Между тем силовики пришли с обыском в Центр сбора подписей на Рождественском бульваре, где находилась незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Следственные действия в штабе Соболь проходят в рамках дела о “массовых беспорядках”. Позже Соболь увезли и доставили в отдел полиции Троицка. На нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичной акции), изъяли телефон и ноутбук, после чего отпустили.

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В столичном главке МВД заявили, что к сотрудникам главка якобы обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Соболь и другие участники митинга “собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия”.

Кроме того, в квартиру, где находится одна из резервных студий “Навальный Live”, также вломился ОМОН. Сотрудников канала задержали, у них отняли всю технику, включая телефоны. Обыск также был связан с “московским делом”. После его окончания задержанных доставили в ОП “Мещанский”. Оттуда их освободили без составления протоколов.

Акции солидарности с Москвой, кроме Петербурга и Брянска, прошли в Иркутске, Омске, Кемерове, Томске, Владивостоке, Хабаровске, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Пскове, Иванове, Оренбурге, Казани, Кургане, Ярославе и Калининграде. .