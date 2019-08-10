Суббота, 10 августа 2019

Интернет-бизнес предполагает обязательное наличие веб-ресурса. Это может быть лендинг, корпоративный сайт, блог, информационный сайт, интернет-магазин. Сайт https://arenda-it.ru информирует, как создать веб-ресурс и как им управлять, чтобы он был эффективным и продуктивным.

1С-Битрикс программа для управления сайтом

Любой сайт содержит материалы (контент): тексты, видео, аудио, рисунки, гифы, таблицы, схемы. Наполняет сайт содержимым администратор сайта.

Программа 1С-Битрикс позволяет создать сайт любой сложности и наполнения и управлять им. Для этого в ней есть соответствующие модули и шаблоны.

Преимущества программы 1С-Битрикс

высокий уровень безопасности:

- программа защищена от спама;

- установлена защита от взлома;

- защита от кражи информации;

программа проста в освоении и реализации:

- не требует знания веб-технологий;

- не обязательно специальное техническое образование.

Как работает программа 1С-Битрикс

Управление содержимым сайта осуществляется с помощью специальной админ-панели. Админ-панель размещает и удаляет контент любого вида: видео и аудио файлы, рисунки, тексты и другие.

С 1С-Битрикс возможно создание сайта «с нуля».

Виды создаваемых ресурсов могут быть разными: от сайта-одностраничника или визитки до многоуровневого интернет-магазина.

Есть несколько редакций программы 1С-Битрикс разного уровня сложности. Они отличаются набором функций, модулей, возможностей. Какую редакцию программы выбрать решает владелец сайта.

1С-Битрикс программа платная. Цена зависит от уровня сложности и возможностей программы.

Преимущества сайтов, созданных и управляемых с помощью программного продукта 1С-Битрикс

1. Сайт быстрый и безопасный.

2. Сайт удобный в управлении.

3. Сайт создается без помощи программистов и дизайнеров.

4. Контент легко обновляется.

5. Актуальность сайта повышается.

6. Посещаемость увеличивается.

7. Трафик растет.

Программа 1С-Битрикс популярна и востребована. Ее главное достоинство – надежность и простота. Специалисты отмечают полное отсутствие недостатков и четко отработанное наполнение программы.

Обзор облачных технологий 1С

Информационные технологии кардинально изменили окружающий нас мир и мировоззрение людей. Представить себе жизнь без компьютеров, интернета и мобильных телефонов достаточно сложно, хотя для этого всего лишь нужно уехать в тайгу или на острова, подальше от цивилизации. Но, тем не менее, большинство людей предпочитает жить и работать в городах, что только подтверждается растущим уровнем урбанизации.

Вполне естественно, что сегодня практически любой человек может работать в корпоративной или глобальной сети из любой точки земного шара, достаточно иметь доступ в интернет и устройство, с помощью которого осуществлять ту или иную деятельность: смартфон, планшетник, ноутбук или персональный компьютер. VPN-подключение к корпоративной сети позволяет работать с необходимыми приложениями практически так же, как и со стандартного рабочего места, а облачные технологии 1С позволяют не только не тратится на организацию собственного серверного помещения и заботиться о безопасности данных, но и быть уверенными в том, что никто не будет изымать оборудование для проверки, т. к. располагается оно за пределами России. Это является одним из ключевых факторов роста популярности услуг такого рода, т.

к. не придется организовывать секретные диски и другие ухищрения, чтобы сохранить в тайне ту часть информации, которую вы не хотите делать доступной широкой общественности.

Удобство облачных технологий в том, что вы совершенно независимы от местонахождения, платформы доступного оборудования и других условий, вам достаточно иметь доступ в интернет, чтобы подключиться и работать с интересующими вас документами и программами, а обеспечением бесперебойной работы займутся специалисты, причем им не придется платить заработную плату, все входит в абонентскую плату за услуги. А это, согласитесь, удобно и, в большинстве случаев, выгодно.