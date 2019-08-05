Понедельник, 5 августа 2019

Москва, 3 августа. Фото Ю. Тимофеева/Грани.Ру

Продолжает раскручиваться “московское дело” о событиях 27 июля, по нему схвачены 10 человек. Одновременно в Фонде борьбы с коррупцией и у его сотрудников проходят обыски по делу об “отмывании” денег в ФБК. Столичная прокуратура ведет проверку по факту участия несовершеннолетних в акциях 27 июля и 3 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, одной супружеской паре грозит уголовное дело, надзорное ведомство пытается отобрать у них через суд годовалого ребенка. Почти все незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму находятся под административным арестом. Правозащитники и общественность требуют остановить террор.