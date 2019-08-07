Среда, 7 августа 2019

Когда в 2005 году в результате народных выступлений был вынужден подать в отставку и уехать из страны тогдашний президент Кыргызстана Аскар Акаев, на постсоветском пространстве этот крах одного из самых долговечных режимов воспринимался как логическое продолжение “цветных революций”. Министры иностранных дел революционных Украины и Грузии отправились в Бишкек, киргизских демократов на самом высоком уровне принимали в западных столицах. Никто, разумеется, не вспоминал, что в годы горбачевской перестройки избрание президента Академии наук Киргизской ССР Аскара Акаева руководителем маленькой республики воспринималось чуть ли не как одна из первых явных побед над косным партийным аппаратом, а сам Кыргызстан после распада СССР долгое время оставался единственной демократической страной Центральной Азии. И если именно в этой стране смогли свергнуть диктатора, то, может быть, причины нестабильности нужно искать не только в диктатуре?

Правление наследника Акаева, победителя “цветной революции” Курманбека Бакиева, заставило иначе взглянуть на интересы тех, кто возглавил народное восстание против Акаева. Бакиева свергали уже “всем миром”, но одним из главных бенефициаров новой “цветной революции” стал оппозиционный лидер Асланбек Атамбаев, который и возглавил страну. Сейчас силовики, подчиняющиеся лично выбранному Атамбаевым в преемники Сооронбаю Жээнбекову, штурмуют резиденцию Атамбаева, а тот отбивается. И чем завершится это новое противостояние в Кыргызстане, очень непросто предсказать. Но задаться вопросом об эффективности киргизских “цветных революций” для развития общества и институций стоит – иначе мы так никогда и не выберемся из круга неоправданных надежд и иллюзий.

Мы пытаемся смотреть на постсоветское пространство либо глазами Путина, который боится любого потрясения для “дружественных режимов” (хотя, впрочем, нередко и сам имитирует это потрясение при необходимости), либо глазами Запада, многие представители которого верят, что вслед за народным восстанием наступает торжество демократии. На самом деле процессы демократизации постсоветского пространства отнюдь не так просты и линейны.

“Цветные революции” состоялись именно там, где режимы не смогли оформиться в полноценные диктатуры. Там, где всегда наблюдалось общественное противостояние по тем или иным вопросам. Там, где всегда существовала сильная авторитетная оппозиция – парламентская или уличная. Там, где была клановая конкуренция, не позволившая полностью уничтожить свободу слова. Секрет успеха “цветных революций” – не в силе, а в слабости режимов, против которых выступают их участники. Аскар Акаев – не Нурсултан Назарбаев. Эдуард Шеварднадзе – не Гейдар Алиев. Леонид Кучма – не Александр Лукашенко. Виктор Янукович – не Владимир Путин. И так далее.

Житель постсоветского пространства не может свергнуть диктатора. Он может свергнуть только того, кто не сумел этим диктатором стать. Но победы демократии это отнюдь не гарантирует – просто потому, что, избавившись от “недоделанной диктатуры”, хомо постсоветикус продолжает свой вечный поиск того, кто его осчастливит. Не случайно же в революционной Украине самым популярным политиком последних десятилетий неизменно был Александр Лукашенко, а вовсе не какой-то там Вацлав Гавел.

Все это вовсе не отменяет значения “цветных революций” для бывших советских республик. Стремление к переменам является необходимым, хотя и недостаточным условием. Мы убеждаемся, что на будто бы заколдованной, навсегда провалившейся в прошлое территории бывшего СССР можно и жить без диктаторов, и избавляться от попыток установить диктатуру. А это означает, что перемены неотвратимы – пусть даже сами участники “цветных революций” не увидят их реального результата, никогда не будут жить в полноценных демократических странах.

Но для своих детей – или, скорее всего, внуков – они такой шанс создают.