Суббота, 3 августа 2019

В центре Москвы на акции за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 828 человек, сообщает ОВД-Инфо. Акция проходила по всему Бульварному кольцу и на Арбате. Силовики задерживали людей на Пушкинской площади, на Чистых прудах, на Тверской, на Трубной площади.

Вечером силовики перекрыли Манежную площадь. Вечером в Новопушкинском сквере задержали 14 активистов, в том числе несовершеннолетнюю Ольгу Мисик, которая на акции 27 июля читала Конституцию омоновцам. Задержание произошло около 19:30, когда активисты переходили дорогу. Задержанных везут в ОП “Нагатино-Садовники”.

Люди собирались также на Арбате и Тургеневской площади. На Арбате несколько сотен человек скандировали “Собянина в отставку”. Там прошло стихийное шествие, демонстранты развернули баннер “Свободу политзаключенным”.

Арбат райт нау pic.twitter.com/iRu9dwYl6H

— бартлби (@A3AP) August 3, 2019

Станция метро “Трубная” закрыта на вход и выход пассажиров. На станции метро “Пушкинская” также закрыли один из выходов.

На Пушкинской во время одного из задержаний кто-то распылил газ из перцового баллона.

Среди задержанных – 21 несовершеннолетний, 6 журналистов и 2 иностранца. 6 человек силовики избили. В частности, задержаны руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин, националист Дмитрий Демушкин, независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов, солист группы “Аркадий Коц” Кирилл Медведев, журналист “Дождя” Владимир Роменский, журналист издания “Сноб” Никита Павлюк-Павлюченко, журналист Baza Петр Коронаев, журналисты Кирилл Атаниязов и Наталья Панферова, журналист из Нидерландов Джуст Босман.

Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на девушку одного из задержанных, на Малой Дмитровке прошли “профилактические” задержания. “По дороге на работу на улице Малая Дмитровка его и многих других молодых людей задержали полицейские и отвезли в участок МВД по Тверскому району, где у них отсканили документы и внесли в базу. Перед тем как отпустить человека, полицейский предупредил, чтобы тот не появлялся сегодня на тех улицах, на которых будет проходить митинг, иначе наказание для него серьезнее, чем для тех, кто не был таким образом предупрежден”, – сказала девушка.

По ее словам, в автобусе, в котором везли ее молодого человека, было еще около 15 человек, а в отделе полиции была постоянная текучка людей, схваченных по таким же основаниям.

“Апология протеста” передала, что на Маросейке задержали журналиста Аркадия Дубнова, с ним в автозаке 7 человек, в том числе 17-летний подросток.

ОВД-Инфо пишет о пяти случаях применения насилия к задержанным: Дмитрия Михайлова ударили кулаком в живот и сломали ему очки, несовершеннолетнего дважды ударили головой об автозак, еще одному человеку разбили бровь и нос, Алика Шарапова положили на асфальт, заломили ему руки и наступили на ногу, Евгению Волкову сильно выкрутили руку – у него подозрение на перелом.

По данным “Апологии протеста”, в отделы полиции, куда свозят задержанных, приезжают следователи СКР для допросов. Задержанных допрашивают по уголовному делу о “массовых беспорядках” на акции 27 июля. Следователи приезжали как минимум в 23 отдела полиции. К задерженным не допускали адвокатов. По утверждению “Апологии протеста”, по линии московских главков МВД и СКР дано указание не пускать адвокатов в отделе, где работают следователи. Все задержанные по административным делам за акцию 3 августа одновременно признаны свидетелями по делу о беспорядках. Следователи изымали у задержанных телефоны, оформляя протоколы выемки.

В ОП “Люблино” задержанным обещают отрубить пальцы, если они не сдадут отпечатки.

Зверства полиции в Москве

Перед началом акции была схвачена незарегистрированный кандидат, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Полицейские объявили, что задерживают ее по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций). Ее задержали у штаба и отвезли в отдел полиции поселения Московский в Новой Москве, где составили на нее протокол по части 8 статьи 20.2 административного кодекса (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). По этому делу ее оштрафовали на 300 тысяч рублей, после чего повезли в СКР.

В центре Москвы наблюдаются перебои со связью. В частности, МТС около 13:00 отключила 3G и 4G в Покровском и Басманном районах.

Некоторые заведения в центре Москвы закрыты после предостережения властей о предстоящей протестной акции. В кафе в центре приходила полиция и просила отключить Wi-Fi.

27 июля несогласованная акция в центре Москвы за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму собрала до 15 тысяч человек. Протестующим удалось на которое время перекрыть Садовое кольцо. Были задержаны 1373 человека. После акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и о применении насилия к силовикам, по ним арестованы пять человек. 88 человек отправили под административный арест, 332 участников митинга оштрафовали.