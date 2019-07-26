Пятница, 26 июля 2019

В центре Москвы проходит массовая акция протеста против произвола избиркома на выборах в Мосгордуму. Задержания проходили на Трубной площади, где протестующие собрались по призыву кандидата Ильи Яшина, сообщает “Медиазона”. Там находились несколько сотен человек. ОМОН окружил основную часть людей. Всего силовики схватили более 1373 человек, сообщает ОВД-Инфо. Это рекордное для Москвы число задержанных на протестной акции за все время, начиная с 1993 года.

По данным “МБХ-медиа”, число задержанных на Трубной приближается к 200. Повторно задержаны три кандидата – юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат Юлия Галямина. Также схвачены участница Pussy Riot Мария Алехина, ее молодой человек Дмитрий Энтео и корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик. Фотографа Евгения Фельдмана избили. Омоновец ударил по лицу корреспондента “Новой газеты” Викторию Одиссонову.

Омоновцы выдавливали людей вглубь Цветного бульвара.

Как сообщает “Апология протеста”, в ОП “Пресненский” задержанного, который был в маске и с молотком, “оформляют по УК”. О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.

Среди задержанных ранее на акции – кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и муниципальный депутат Константин Янкаускас, журналист “Новой газеты” Илья Азар. В митинге участвует самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

По оценке МВД, на акцию вышли около 3500 человек.

Протестующие перемещались по центру города группами, скандируя лозунги. Шествия состоялись в частности на Арбате, на Лубянке, на Трубной. Самые ожесточенные стычки с силовиками произошли возле памятника Юрию Долгорукому, на Пушкинской площади, в Леонтьевском, Столешниковом и Брюсовом переулках, на Большой Дмитровке. Также протестующие перекрывали Петровку. Около 18:30 участникам протеста удалось перекрыть Садовое кольцо в районе Самотечной площади.

Перед повторным задержанием Хамовнический райсуд Москвы оштрафовал Соболь на 30 тысяч рублей по “митинговой” статье 20.2 КоАП за встречу с избирателями в Новопушкинском сквере 14 июля. Второе дело в отношении Соболь, по статье 19.3 КоАП (неповиновение полицейскому), суд вернул в полицию из-за нарушений. Соболь присоединилась к протестующим. Рассмотрение административного дела Ильи Яшина, схваченного перед митингом, суд также перенес на 30 июля. Кроме того, были освобождены кандидаты в депутаты Юлия Галямина (рассмотрение административного дела перенесено на 31 июля) и Жданов (рассмотрение дела перенесли на 30-е число).

В начале акции полицейские, выстроившись в цепочку, вытеснили всех людей от мэрии и закрыли проходы на Тверскую – демонстранты остались в переулках. Они скандировали “Пропускай”, “Тушите лучше тайгу”, “Путин – вор”, “Мусора – позор России”, “Это наш город”, “Мы здесь власть”, “Собянина в отставку”. В одном месте участники акции уронили заграждения и прошли к памятнику Юрию Долгорукому. На Тверской, 17, они также повалили ограждения, омоновцы пытались оттеснить людей на троутар. Оцепление прорвали и на пересечении Тверской и Страстного бульвара, но его быстро вернули.

Видео Юрия Тимофеева:

Выгнать шваль из Кремля

В Брюсовом переулке силовики разбили голову дубинкой муниципальному депутату Александре Парушиной. Затем там же пустили некий газ.

Александра Парушина. Фото: “МБХ-медиа”

Избитый демонстрант. Фото: Алексей Абанин

Между тем полицейские ворвались в студию youtube-канала “Навальный LIVE”, который вел трансляцию с акции. Силовики задержали ведущего, экономиста Владимира Милова, и везут его в ОП “Даниловский”. После этого в студии “Навальный LIVE” начался обыск.

Затем полицейские пришли в редакцию “Дождя” и вручили главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

Заранее были задержаны кандидаты в депутаты – директор Фонда борьбы с коррупцией Жданов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Галямина, юрист Фонда борьбы с коррупцией Соболь, а также муниципальный депутат Вадим Коровин.

“Апология протеста” пишет, что ни к кому из задержанных не допускают адвокатов. В частности, адвоката Татьяну Сустину не пустили к Соболь у Хамовнического райсуда. Позже, однако, в ОП “Сокольники” допустили адвоката Николая Васильева.

К мэрии стянуто большое количество полицейских автобусов. Вдоль всей Тверской и на Пушкинской площади выставлены металлические заграждения. Около здания перекрыт подземный переход. На Тверской и соседних улицах закрыты кафе и магазины.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что, по данным правоохранителей, на митинге в Москве якобы “готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей”. “Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом”, – добавил мэр.

25 июля СКР отчитался о возбуждении по факту акций у здания Мосгоризбиркома дела по статье 141 УК (воспрепятствование работе избирательных комиссий). 25 и 26 июля у ряда кандидатов в депутаты и муниципальных депутатов прошли обыски: силовики приходили к Дмитрию Гудкову, в его штаб, квартиры его брата и родителей, к директору ФБК Ивану Жданову, соратникам Гудкова – кандидату в депутаты Александру Соловьеву и муниципальному депутату Ивану Баландину, к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса и его 80-летней бабушке, к родителям кандидата в депутаты Дарьи Бесединой, в штаб и домой к главе Красносельского района Илье Яшину, в штаб и домой к муниципальному депутату Юлии Галяминой, к главе штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой, к депутату округа Филевский парк Вадиму Коровину, пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш и сотруднику организации Руслану Шаведдинову. После обыска состоялся допрос Жданова. Яшина допросили в квартире, после чего увезли в ОМВД по городу Троицку.

Вечером 25 июня по 30 суток по “митинговой” статье 20.2 КоАП получили Алексей Навальный и Марк Гальперин, по 10 суток – муниципальный депутат Константин Котов и Александр Арчагов, Олега Степанова арестовали на 8 суток.

Кроме Жданова и Яшина на допросах побывали Соболь и Гудков-младший. Следователи также требовали по телефону или повестками прийти на допрос от Геннадия Гудкова, Галяминой, кандидата Сергея Цукасова, Янкаускаса, кандидата в депутаты от “Яблока” Кирилла Гончарова, независимого незарегистрированного кандидата Елены Русаковой.

Первая несогласованная акция за регистрацию независимых кандидатов в МГД состоялась 14 июля. Несколько тысяч человек собрались в Новопушкинском сквере, затем переместились к мэрии Москвы и устроили шествие к Мосгоризбиркому, у которого установили четыре палатки. Затем начались задержания Полиция задержала 39 человек, в том числе кандидатов в депутаты: юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также директора ФБК Ивана Жданова.

Согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов состоялся 20 июля и собрал, по оценке “Белого счетчика”, 21,5 тысячи человек. На акции Навальный призвал 27 июля выйти к московской мэрии.