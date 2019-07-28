Воскресенье, 28 июля 2019

Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный арест, выписан из 64-й московской больницы, сообщает “Дождь” со ссылкой на лечащего врача политика, офтальмолога Анастасию Васильеву.

“Его только что под конвоем увезли в спецприемник”, – сообщила Васильева.

Навального выводят из больницы. Съемка Анастасии Васильевой

По словам Васильевой, Навальному диагностировали контактный дерматит. Врач заявила, что предположение об отравлении Навального “неопределенными химическими веществами” не проверено и поэтому возвращать его в спецприемник – непрофессионально и неправильно.

Ранее врач терапевтического отделения 64-й больницы Эльдар Казахмедов сообщал, что политику поставлен диагноз “генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека “крапивницы”.

Васильева отметила, что результаты анализов Навального не готовы, неизвестно, какое вещество вызвало реакцию, а также каким путем оно попало в организм. Врач подчеркнула, что эта реакция не может быть простой аллергией – это токсическая реакция на неизвестное химическое вещество.

По словам медика, футболку и волосы Навального отправят на независимую экспертизу в одну из стран Европы.

Сам Навальный сообщил, что у него никогда не было аллергии. Политик описал обстоятельства возникновения у него аллергической реакции: “На прогулке мои сокамерники замечают, что у меня красная шея. Это обед субботы. Все митингуют, я слышу обрывочные новости по радио и завидую. Через час чувствую, что горят лоб и кожа вокруг глаз. Дискомфорт, но легкий, не такой, чтобы обращаться к врачу, — пройдет. Зеркала в камере нет, только кусок зеркальной пленки над раковиной. В него ничего не видно. Сокамерники говорят, что лоб покраснел.Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются. Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется? Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался… Врачи скорой сразу сказали, что надо везти в больницу. И еще в спецприемнике мне вкололи внутримышечно супрастин и преднизолон. Потом еще преднизолон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним.От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца. Сейчас на такого, который пил неделю”.

Навальный исключил возможность его отравления сотрудниками спецприемника: “То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня. Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем”.

Васильева, лечащая Навального с 2017 года, побывала у него в палате в понедельник. Она подтвердила, что политику стало лучше. “Токсический агент, который вызвал выраженный ангионевротический отек и высыпания, неясен. Консультации токсиколога нет. Результатов анализов токсикологических исследований нет, – написала медик. – Я на консилиуме однозначно заявила, что категорически против такой экстренной выписки Алексея и помещения его снова в то место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент. Необходимо наблюдение за выздоровлением после отмены лекарственного лечения преднизолоном. Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию”.

Накануне Васильева сообщала, что ее и других врачей, лечащих политика, не допускали к нему в палату и им пришлось осматривать больного “через дверь”. Она написала, что случившееся с Навальным – “результат повреждающего действия неопределенных химических веществ”. “Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего третьего лица”, – отметила врач.

Навального госпитализировали в воскресенье утром. Вечером того же дня у 64-й больницы силовики задержали как минимум 12 человек – сторонников политика и журналистов.

24 июля Навального отправил под арест судья Симоновского райсуда Москвы Валентин Кулешов. За призыв выйти на несогласованную акцию 27 июля против произвола Мосгоризбиркома политика объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций).