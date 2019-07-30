Вторник, 30 июля 2019

30 июля СКР объявил о возбуждении по факту московской акции за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму уголовного дела о массовых беспорядках. Дело, квалифицированное сразу по частям 1 (организация массовых беспорядков), 2 (участие в них) и 3 (призывы к ним) статьи 212 УК, потенциально может стать вторым после Болотного процесса случаем массового преследования мирных демонстрантов. По версии СКР, за день до акции 27 июля некая группа лиц “неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки”, а 27 июля демонстранты в центре Москвы, “игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия”. По версии СКР, от действий протестующих “пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций”.

Делом о “массовых беспорядках” занимается следователь СКР Дмитрий Смадич; в его же производстве находится дело о “воспрепятствовании работе” Мосгоризбиркома (статья 141 УК), открытое после предыдущих акций за регистрацию независимых кандидатов.

В четверг следственное ведомство сообщило, что обладает доказательствами “причастности к совершению указанных преступлений” более 10 человек. Задержаны по делу уже пятеро участников акции 27 июля, в том числе Кирилл Жуков, волонтер избирательного штаба Любови Соболь Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. Всем троим уже предъявлено обвинение.

Четвертым обвиняемым стал Самариддин Раджабов. Подкопаев и Раджабов отбывают 10-суточный арест.

Жукова обвиняют по части 2 статьи 212 и части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти). По первому обвинению ему грозит от 3 до 8 лет колонии, по второму – до пяти лет. На опубликованном главой “Агоры” Павлом Чиковым видео Жуков пытается поднять забрало шлема у омоновца, стоящего в оцеплении. Раджабову и Подкопаеву вменяется только часть 2 статьи 212 УК.

Как передавал в среду Интерфакс со ссылкой на “информированный источник”, по делу о беспорядках проверяются пятеро мужчин – участников акции 27 июля. По утверждению следствия, они находились на Тверской улице рядом с мэрией и “вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов”. По данным агентства, эти пять человек могут стать фигурантами уголовного дела в течение трех дней. “Медиазона” уточняет, что проверяются Волубаев А. М., Савченко И. А., Козлов Э. И., Волков А. А. и Плющинов Д. А. В списке задержанных демонстрантов, опубликованном ОВД-Инфо, есть Дмитрий Плющинов, Эдуард Козлов и Александр Волков.

В среду по делу прошли первые обыски – силовики пришли к двум участникам акции 27 июля, руководителю Левого блока Василию Кузьмину и Сергею Фомину. У Кузьмина в ходе обыска изъяли компьютер. Обоих увезли в СКР и после допросов отпустили, они находятся в статусе свидетелей.

В тот же день по делу о массовых беспорядках был задержан и допрошен в СКР Жуков, ранее оштрафованный за участие в акции 27 июля на 10 тысяч рублей.

В ночь на четверг в 4 часа силовики пришли с обыском по тому же делу к Миняйло.

По делу о беспорядках также допрашивался в СКР Константин Боков, оштрафованный за участие в акции 27 июля на 10 тысяч рублей.

В понедельник, еще до возбуждения дела о беспорядках, Мещанский райсуд Москвы отправил в СИЗО 48-летнего Евгения Коваленко. Ему вменяется часть 1 318-й статьи: по версии следствия, он бросил металлическую урну в омоновца Салиева. Сотрудник ведомственной охраны РЖД написал явку с повинной. Его защищает адвокат по назначению Иван Юрков.

По административным делам после акции 27 июля по состоянию на 30-е число под арестом оказался 61 человек, сообщили РБК в Мосгорсуде. Еще 161 участника митинга оштрафовали, а порядка 55 административных протоколов оставались на рассмотрении.

В частности, 24 июля 30 суток за призыв выйти на акцию 27 июля получил Алексей Навальный, 8 суток – координатор московского штаба Навального Олег Степанов. 29-30 июля суды массово выносили решения об арестах кандидатов в депутаты и их соратников: 7 суток получил Константин Янкаускас, 8 суток – Александр Соловьев, 15 суток – Иван Жданов, 30 суток – Владимир Милов, 10 суток – Илья Яшин, 10 суток – Юлия Галямина. 31-го числа был арестован на 30 суток за участие в акции 16 июля на Трубной площади либертарианец Михаил Светов, задержанный после неудачных переговоров с мэрией об акции 3 августа. В четверг 15 суток за ту же акцию дали Степанову, задержанному сразу после освобождения их спецприемника.