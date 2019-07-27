Суббота, 27 июля 2019

Ответить на вопрос, хотят ли власти, чтобы у нас было как в Париже, нелегко. Для этого надо сперва понять, кто правит Россией: клинические идиоты или хладнокровные провокаторы. И если с идиотов спрос невелик, они сами не знают, чего хотят, то замыслы подстрекателей очевидны. Да, они желают взорвать социум, довести людей до белого каления, а потом долго и с большим удовольствием избивать их на площадях и в автозаках, таскать по судам, грабить, назначая штрафы, и мучить в узилищах. Руководство мечтает о том, чтобы было как в Париже, а то и в Киеве. Поскольку считает необходимым время от времени провоцировать протестные акции и, жестко карая смутьянов, лишний раз показывать так называемому глубинному народу, кто здесь власть и что с ним будет, с этим путинским большинством, если и ему вздумается переть против рожна.

Вот, например, вся эта история с выборами в бессмысленную Мосгордуму – кто ее сочинял, слабоумный или подлый? Кто приказывал засекреченным “графологам” отыскивать следы фальсификаций в подписных листах? Кто велел исполнительным теткам в избирательных комиссиях объявлять мертвыми или несуществующими вполне себе живых и нередко даже очень известных людей? Иными словами, кто подзуживал народ, как бы организовывая первые митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в МГД? А ночные обыски у этих отвергнутых кандидатов, у их дедушек и бабушек кто санкционировал, причем по совершенно издевательской 141-й статье, по которой судить следовало бы главу МГИ Горбунова с его подельниками? А Навального зачем снова посадили, хотя он никуда не баллотируется? И еще вот этот шутник Дмитрий Реут, сообщивший, что из его учреждения вынесли на диване голодающую Любовь Соболь для того, чтобы вытряхнуть из мебели “паразитов, клопов и прочих”, – он совершеннейший дебил или коварный зачинщик смуты?

Зато на другой вопрос, о том, какие цели ставят перед собой Соболь, Галямина, отец и сын Гудковы, Яшин, Русакова, Янкаускас и другие не допущенные к выборам кандидаты в депутаты, ответить проще простого. Они собрали подписи и желают быть зарегистрированными на выборах в столичный парламент. Нет, они не хотят как в Париже, а то и на Майдане, и эти взгляды разделяют с ними их потенциальные избиратели, которые вчера снова вышли их поддержать.

Людей разгоняли, но они упорно отказывались жечь покрышки или бить витрины. Людей били и задерживали, но они в массе своей не сопротивлялись. Людей окружали, выдавливая в переулки, и там тоже разгоняли, били и задерживали, но они нечасто позволяли себе выкрикивать неприятные для бойцов Росгвардии речевки типа “Мусора – позор России!”. Куда чаще они скандировали лозунги вроде “Мы без оружия” и “Мы вам не враги”, но услышаны не были. Получалось, что митингующие гораздо умней своих противников, кто бы они ни были, дураки или подстрекатели. Однако главный вопрос, касательно тех, кто правит Россией, повисал в воздухе и оставался без ответа.

Политологи учат нас, что в авторитарном государстве, где идет война кланов, условных глупых силовиков и хитроумных системных лизоблюдов, все зависит от первого лица. В конце концов он и определяет государственный курс во внутренней политике, по-тихому придавливая оппозицию или заманивая “бандерлогов” в свои полицейские ловушки. Тут и выясняется, что происходит у него в голове и какая методика избрана в отношениях власти с ее непримиримыми оппонентами. Увы, на сей раз Владимир Путин высказался слишком уж витиевато, чтобы мы могли как-то оценить его слова и предсказать дальнейшие действия.

Он вчера в буквально смысле погрузился на дно, исследуя грунт Финского залива в месте затопления советской подлодки. Чуть позже, всплыв на поверхность, сообщил, что сначала ничего не увидел, ибо подводное царство скрылось в облаке ила, но потом тьма рассеялась. К сказанному ныряльщик прибавил, что “на земле много проблем” и дабы “их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться”. И если бы в этих его удивительных речах мы попытались обнаружить какую-нибудь символику, то запутались бы вконец.

С одной стороны, Путин пробил очередное дно, и это выглядит вполне узнаваемо. С другой стороны, непонятно, то ли он и вправду устал от накопившихся за годы его правления “проблем”, то ли плевать на них хотел из своей персональной бездны, то ли притворяется. В итоге опять-таки загадка, как нам его теперь воспринимать: как глупца, стремительно и неуклонно теряющего связь с реальностью, или негодяя, спровоцировавшего новую бойню в Москве. Он все больше превращается в того персонажа Войновича, которого запустили в космос и там поселили до конца дней, или по-прежнему твердо удерживает власть и ведает что творит? То есть намеренно провоцирует беспорядки, точно зная, что у нас не будет как в Париже, тем более в Киеве. Силы совсем уж неравны. Зато после массовых задержаний, избиений, унижений, судов и приговоров в обществе прибавится страхов, и это, он полагает, будет ему на пользу.

Какая из двух указанных версий правильная – неизвестно. Впрочем, имеется еще и третья, о которой думать тяжело, но необходимо. О тех, быть может, близких уже временах, когда, наглядевшись на происходящее, внезапно проснется глубинный наш народ, и тогда у нас не будет как в Париже или в Киеве. А будет значительно хуже, и упомянутый Путин, подобно царю Николаю из анекдота, удостоится посмертного ордена – за создание революционной ситуации в РФ. И разве что историки или слишком памятливые и политизированные граждане станут выяснять, кем же он был.