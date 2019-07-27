Суббота, 27 июля 2019

«Уральские просторы» – это пансионат домашнего типа, куда принимаются не только пожилые люди, не жалующиеся на здоровье, но и те, кто перенес инфаркт, инсульт, травмы, переломы, а также страдает болезнью Альцгеймера и деменцией, информирует уральскиепросторы.рф.

Пожилые люди, ставшие постояльцами данного пансионата, размещаются в одноместных, двухместных и трехместных номерах, а на каждых 10 гостей приходится два опытных сотрудника, осуществляющих качественный уход и помогающих проводить все необходимые гигиенические процедуры (бритье, стрижку, чистку зубов и ушей, а при необходимости смену подгузников). Все сиделки обладают большим терпением, а также порядочностью, доброжелательностью и легким характером. Они могут найти общий язык с любым пожилым человеком и позволят ему забыть об одиночестве.

«Уральские просторы» оборудованы пандусами, современным душем и туалетами, а также удобными кроватями с быльцами, поэтому пенсионеры не будут испытывать дискомфорт.

Стоит уделить особое внимание питанию в пансионате. Здесь еду готовит профессиональный повар, имеющий тридцатилетний стаж работы. Пожилые люди получают качественное пятиразовое питание, а те, кто нуждается в особом меню, могут рассчитывать на диетические блюда. Продукты в здравницу поставляются фермерскими хозяйствами, поэтому пенсионеры будут питаться исключительно свежей пищей, в которую входят молоко, сыр, творог и яйца.

Пожилые люди, находящиеся на реабилитации, могут посещать зал ЛФК, где будут заниматься допустимыми физическими нагрузками. Также на территории имеется финская сауна, где температура пара регулируется в зависимости от предпочтений отдыхающих.

Пенсионеры также нуждаются в увлекательном времяпровождении, поэтому по праздникам в пансионат приезжают аниматоры, которые поздравляют именинников, показывают представления и дают возможность постояльцам вспомнить молодость во время танцев и пения. Пенсионеры проводят это время за большим круглым столом, где ведут продолжительные беседы. В «Уральских просторах» имеется большой зал, где по вечерам гости смотрят телевизор, и это далеко не все способы проведения досуга. В санатории имеются настольные игры и библиотека, а поскольку он расположен в экологически чистом районе и шаговой доступности к лесу и речке, то отдыхающие много времени проводят на свежем воздухе, который помогает поддерживать физическую активность.

Несмотря на прекрасные условия проживания, пожилые люди скучают по близким и надеются на частые встречи. «Уральские просторы» расположены всего в 7 км от Первоуральска и 20 км от Екатеринбурга, что позволяет родственникам постоянно навещать родных.