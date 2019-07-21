Воскресенье, 21 июля 2019

По итогам прошедших в воскресенье досрочных выборов в Верховную раду Украины президентская партия “Слуга народа” получает парламентское большинство. По итогам обработки 76,34 процента протоколов по списку партии избрано 123 депутата (список набрал 42,77 процента голосов), по мажоритарным округам от нее прошли еще 128 депутатов. Результаты выборов публикуются на сайте ЦИКа.

Большинство в 251 депутатское место дает “Слуге народа” возможность сформировать правительство, не вступая в коалиции с другими фракциями.

Предварительно распределены 422 из 424 вакантных депутатских мест – 225 по партийным спискам и 199 по одномандатным округам (в 26 округах, относящихся к Крыму, части Донецкой и Луганской областей, выборы не проводились). В Раду по партийным спискам прошли еще четыре партии: пророссийская “Оппозиционная платформа – за жизнь” кума Владимира Путина Виктора Медведчука всего получила 44 места (12,99 процента голосов), “Европейская солидарность” бывшего президента Петра Порошенко – 26 мест (8,35 процента голосов), “Батькивщина” – 25 мест (8,08 процента голосов), “Голос” – 20 мест (6,12 процента голосов). По мажоритарным округам еще 8 депутатов будут представлять другие партии, 48 депутатов прошли как самовыдвиженцы.

Явка составила 49,84 процента. Официальные итоги выборов ЦИК должен объявить до 5 августа.

Накануне, после публикации первых результатов экзит-поллов, президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает Вакарчука на разговор, в том числе по поводу должности премьера. “Вопрос по поводу премьера Вакарчука – это вопрос к нему, потому что это большая ответственность”, – сказал президент. Он добавил, что, по его мнению, премьером должен быть “не политик, гуру экономики с авторитетом на Западе”. В партии Вакарчука подтвердили, что готовы выдвигать его на пост премьера.

Председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков сказал, что его политическая сила готова обсуждать создание коалиции с “Голосом”, а вероятность создания коалиции с “Европейской солидарностью” “приближается к нулю”. Он предположил, что “Европейская солидарность” и “Оппозиционная платформа – за жизнь” могут объединиться в широкую оппозицию.

Порошенко со своей стороны заявил, что его партия считает главным партнером партию “Голос”. Он подчеркнул, что ждет от партий, прошедших в Раду, заверений, что они не будут сотрудничать с “оккупационной платформой”, имея в виду партию Медведчука.

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заявила, что из всех “патриотических, проевропейских сил” ее партия готова быть в коалиции только со “Слугой народа” и партией “Голос”. “Наша команда – в коалиции или не в коалиции. В любом случае мы будем служить Украине и будем служить интересам людей”, – сказала она.

“Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую б жизнь они не назывались. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры по деолигархизацию – мы готовы с ними вести переговоры”, – заверил один из лидеров партийного списка “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Медведчук сказал, что его партия будет в оппозиции к новой власти. “Роль “Оппозиционной платформы – За жизнь” в парламенте – исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9-го созыва”, – сказал он.