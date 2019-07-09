Вторник, 9 июля 2019

В Москве на Красной площади крымские татары провели пикет против репрессий, сообщает корреспондент “Граней” с места событий.

В пикете участвовали более 20 человек. Они встали в линию и развернули плакаты “Наши дети не террористы. Репрессии против крымских татар STOP”, “Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму”, “Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием”.

Через некоторое время к пикетчикам подошли полицейские. По их требованию большинство участников пикета свернули плакаты. Затем, как передает ОВД-Инфо, полицейские задержали семь человек. Их доставили в отдел полиции “Китай-город”. Как уточняет журналист Антон Наумлюк, среди задержанных – Сияр Гафаров 1952 года рождения, Эскендер Люманов 1964 года рождения, Решат Эмирусеинов 1950 года рождения – отец фигуранта восьмого крымского дела “Хизб ут-тахрир” Рустема Эмирусеинова, крымскотатарский активист и учитель истории Энвер Сейтмеметов 1951 года рождения. Задержаны также Февзи Абдураманов, Синавер Ниметуллаев и Сейран Джемилев.

Видео Юрия Тимофеева:

Акция крымских татар на Красной площади

На задержанных в полиции составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции), после чего отпустили их. Пикетчикам грозит штраф на сумму от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Акция приурочена к рассмотрению в Верховном суде апелляции на приговор по первому бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир”; слушание состоится в четверг. Жалобу на приговор рассмотрит военная коллегия ВС, политзеков защищает адвокат Эмиль Курбединов.

Приговор по первому бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир” вынесла 24 декабря прошлого года коллегия Северо-Кавказского окружного суда в Ростове-на-Дону в составе Романа Плиско (председательствующий), Анатолия Колесника и Игоря Костина. Основной фигурант Энвер Мамутов получил 17 лет строгого режима. Трое остальных обвиняемых – Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров – были осуждены каждый к 9 годам строгого режима с годовым ограничением свободы по отбытии сроков.

43-летний маляр-штукатур Мамутов был объявлен виновным по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации) и части 2 статьи 35 – части 1 статьи 30 – статье 278 российского УК (подготовка насильственного захвата власти в составе группы лиц по предварительному сговору; до 10 лет колонии); 52-летний повар Меметов, 43-летний стоматолог Абсеитов и 39-летний строитель Абильтаров – по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и по тем же части 2 статьи 35 – части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.

32 года назад, в июле 1987 года, крымские татары проводили на Красной площади демонстрации с требованием обеспечить им возвращение в Крым и восстановить национальную автономию.