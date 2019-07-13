Суббота, 13 июля 2019

Митинг в Новопушкинском сквере в поддержку независимых кандидатов в МГД. Фото: Грани.Ру

В Москве в связи с акцией у Мосгоризбиркома в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы задержаны 39 человек, передает ОВД-Инфо. Среди задержанных – четверо кандидатов: юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, а также директор ФБК Иван Жданов. Схвачены писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, сотрудник ФБК Николай Ляскин и кандидат в МГД от “Правого блока” Владимир Бурмистров – его задержали в Бутово по дороге на акцию.

Задержание Любови Соболь:

Задержание Любови Соболь @SobolLubov выглядело так:«Я имею право проводить встречу с избирателями», — кричит Люба, пока полицейские тащат ее по асфальту pic.twitter.com/De3gF4KT9V

— Ola Chesare (@olachesare) July 14, 2019

Полицейский Бандура стал угрожать Соболь статьей 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского), которая предусматривает до 15 суток ареста, и “жесткими условиями содержания” в ОП “Лужники”. Затем у нее отобрали телефон.

Задержания начались, после того как протестующие установили четыре палатки.

По словам протестующих, их били по животу и голове, тянули за волосы. У задержанного Ивана Русакова сотрясение мозга. У Игоря Ефимова разбит нос и течет кровь. К ним в ОП “Хамовники” приехала скорая помощь. У еще одного задержанного, Андрея Белявского, возможно, сломан мизинец.

Задержанного Петра Пузикова избили в автозаке:

Очень жесткое избиение в автозаке.Если вы видите что-то подобное — присылайте видео и фото нам в бот: https://t.co/rgcCDpHE1L pic.twitter.com/3y0EXqYi4n

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 14, 2019

Участники акции собрались в Новопушкинском сквере, затем переместились к мэрии, а оттуда устроили шествие к Мосгоризбиркому. По оценке корреспондента “Граней”, акция собрала около 3 тысяч человек.

На митинге в Новопушкинском сквере выступили кандидаты в депутаты: глава Красносельского района Илья Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, член совета депутатов района Зюзино Константин Янкаускас, бывший председатель московского отделения “Яблока” Сергей Митрохин. Соболь заявила, что считает мэра Сергея Собянина заказчиком недопуска независимых кандидатов к выборам.

По призыву Яшина собравшиеся переместились к зданию мэрии на Тверской. Жданов заявил, что протестующие будут выходить на улицу каждый день, а 20 июля пройдет большая уличная акция за регистрацию депутатов. Кандидаты заявили, что ежедневные акции будут проходить в 19:00 на Трубной площади.

У мэрии митингующие скандировали “Россия без Путина”, “Путина в отставку”, “Собянина в отставку”, “Собянин вор”, “Россия будет свободной”, “Даешь честные выборы”.

Когда демонстранты пришли к Мосгоризбиркому, полицейские окружили вход в здание. Протестующие скандировали “Регистрируй”, “Мы здесь власть”, “Собянин – трус”, “Горбунов (председатель Мосгоризбиркома. – Ред.), выходи!”, “Жулики и воры, пять минут на сборы”. Соболь заявила, что будет оставаться у здания избиркома, пока Валентин Горбунов с ней не встретится. Позже Яшин сообщил, что Горбунов отдыхает на даче. У Мосгориизбиркома к этому времени оставались несколько сотен человек.

Фото и видео: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

Выборы в Мосгордуму: "Допускай!"

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Депутаты избираются по мажоритарной системе в 45 одномандатных округах. Самовыдвиженцы и представители непарламентских партий должны были собрать подписи 3 процентов избирателей своего округа (4,5 – 6 тысяч человек).

“Единая Россия” не выдвинула своих кандидатов, но в подавляющем большинстве округов в качестве самовыдвиженцев баллотируются люди, лояльные московской мэрии и поддержанные московским отделением ЕР.

Акцию в Новопушкинском сквере поддержали почти все независимые кандидаты в депутаты МГД – 17 человек: 4 кандидата от команды лидера “России будущего” Алексея Навального, 6 кандидатов от “Яблока”, в том числе 2 кандидата от “Городских проектов”, 3 выдвиженца от команды Дмитрия Гудкова и 4 самостоятельных кандидата.

Проверка собранных кандидатами в депутаты подписей продолжается с 8 июля. Кандидаты отмечают, что избиркомы препятствуют их выдвижению: Илья Яшин сообщил, что у него комиссия забраковала 734 подписи; у Дмитрия и Геннадия Гудковых, а также у Александра Соловьева избиркомы предъявляют претензии к адресам сборщиков подписей, что грозит признанием всех собранных ими подписей недействительными; у Янкаускаса рабочая группа комиссии отказалась проверять подписи, после того как на заседание на проверку приехал член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский; на следующий день кандидат обнаружил подмену квитанции об оплате печати подписных листов – это может привести к тому, что забракуют более 600 подписей при допустимом браке в 440 подписей. При проверке некоторых подписей при запросе в базу УФМС специально указывались неверные имена избирателя – в частности, об этом сообщает Соболь.

Накануне Мосгоризбирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43-му округу, включающему Арбат, Пресненский район и Хамовники, в том числе Соболь. После этого она объявила голодовку. У Соболь признали недействительными почти 15 процентов подписей при допустимом браке в 10 процентов.