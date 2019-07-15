Понедельник, 15 июля 2019

О том, что человеческий организм не может существовать без воды, уже давно доказано учеными. Ведь человек на 2/3 представлен жидкостью, находящейся как в свободном/молекулярном виде, так и связанной с иными веществами, информирует https://www.stmwater.ru.

А также как основная среда протекания всех физиологических и регенеративных процессов в нашем организме. Помимо человека, без воды на планете Земля не может существовать ни один живой организм.

Потребность в ней определяется многими факторами, которые должны ложиться в основу использования услуги «заказать воду». Ведь именно с учетом ее расхода в сутки можно максимально точно рассчитать потребности в ней для того или иного человека. А это необходимо для того, чтобы доставка бутилированной воды производилась своевременно и в достаточном количестве.

Организм человека не может существовать без воды фотоИ так взрослый человек расходует жидкость на:

• процесс дыхания. Потому как дыхание должно происходить при определенной влажности, которой порой не хватает в воздухе. Так на кислородный обмен в легких в сутки тратится до 1 стакана жидкости (250 мл). Но организм человека представляет собой самоустанавливающуюся систему. Если жидкость потребуется для иных нужд, то во рту у человека сразу возникнет жжение, сухость и першение.

Далее наступает время вторичных более тяжелых и многим сложнее «исправляемых» признаков. А именно растрескивание слизистых оболочек, капиллярное кровотечение, рост и бурное развитие патогенной микрофлоры. Таким образом, своевременная доставка бутилированной воды (или ее аналогов) поможет вовремя предотвратить наступление заболеваний сначала в дыхательной системе, а затем и по всему организму;

• теплообмен, потому как максимальную теплорегулирующую способность в организме человека проявляет именно Н2О. Кожа, а точнее потовые железы, это своеобразная помпа для воды, обладающей уникально высокой теплоемкостью, быстрой нагреваемостью и способностью охлаждать близлежащие ткани. Здесь она буквально выталкивается из кожи человека и на ее поверхности быстро охлаждается, снижая температуру тела человека;

• пищеварение. Н2О является самым сильным растворителем в природе. Только посредством ее участия происходят все пищеварительные процессы в живом организме. Так в желудке при попадании пищи/пищевого кома идет его интенсивное смачивание, а в кишечнике самое быстрое всасывание воды и растворенных в ней полезных для человека веществ, полученных из пищи;

• выделительная система, все вредные вещества также растворяются и вымываются водой, с ней же и выводятся из организма человека. Первым признаком отравления является сухость во рту и блеклость слизистых оболочек. Потому как вся жидкость «направляется» на «разбавление» вредного реагента.

• И так далее и тому подобное.

Следовательно, без нее «и ни туда и ни сюда», как гласит сама простая русская поговорка. Поэтому заказать воду не только нужно, но и крайне необходимо для каждого. Тем более, что доставка бутилированной воды гарантирует ее высокое качество, полноценность состава и общую безопасность для организма человека.