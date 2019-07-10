Среда, 10 июля 2019

Задержанные крымские татары. Фото: ФБ-страница Лутфие Зудиевой

В Москве около здания Верховного суда силовики задержали 44 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир”, апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Задержанных рассадили по двум автозакам: в первый автозак посадили 26 человек, во второй – 18 человек.

Крымских татар из первого автозака доставили в ОП “Мещанский”, из второго – в ОП “Таганский”. Во втором отделе полиции задержанных заставляли писать объяснительные.

На всех задержанных составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции), после чего отпустили. Эта норма предусматривает от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ.

Фото: “Крымская солидарность”

Фото: “Крымская солидарность”

Военная коллегия ВС снизила на три месяца сроки всем фигурантам бахчисахайского дела “Хизб ут-тахрир”: основному фигуранту Энверу Мамутову – с 17 лет строгого режима до 16 лет 9 месяцев; Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову – с 9 лет строгого режима до 8 лет 9 месяцев.

Один из адвокатов обвиняемых Эдем Семедляев назвал решение ВС “издевательством над крымскими татарами, над политзаключенными”. Он пообещал обжаловать его в Европейский суд по правам человека.

Накануне около 20 крымских татар провели на Красной площади пикет против репрессий в Крыму. Семерых участников акции задержали и составили на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП, после чего отпустили их.

Видео Юрия Тимофеева:

Приговор по первому бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир” вынесла 24 декабря прошлого года коллегия Северо-Кавказского окружного суда в Ростове-на-Дону в составе Романа Плиско (председательствующий), Анатолия Колесника и Игоря Костина.

43-летний маляр-штукатур Мамутов был объявлен виновным по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации) и части 2 статьи 35 – части 1 статьи 30 – статье 278 российского УК (подготовка насильственного захвата власти в составе группы лиц по предварительному сговору; до 10 лет колонии); 52-летний повар Меметов, 43-летний стоматолог Абсеитов и 39-летний строитель Абильтаров – по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и по тем же части 2 статьи 35 – части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.