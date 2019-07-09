Вторник, 9 июля 2019

Пять лет назад, 12 июля 2014 года, ушла Валерия Новодворская. За девять лет она опубликовала на нашем сайте сотни текстов – страстных, горьких и безжалостных, – пока более современные авторы очаровывались то “медведевской оттепелью”, то теорией малых дел. Новодворская была и осталась главным антипутинским публицистом. Античекистским и антиимперским. Сегодня особенно интересно перечитывать ее статьи о Грузии и Украине. Какую бы колонку Валерии Ильиничны вы ни открыли, это прежде всего текст о любви – к книгам, прочитанным в детстве и юности, к кумирам, которых она сотворила сознательно и навсегда, но главное – к свободе.

“В конце 80-х и в начале 90-х Запад и реформаторы должны были потребовать за кредиты, за гуманитарку, за проведение реформ сдачу НАТО всего ядерного потенциала России, демилитаризацию страны, возврат Японии – островов, Финляндии – Выборга, Германии – Калининграда (Кенигсберга) и право свободного выхода из состава России (для Чечни, например). Плюс ликвидации всех памятников Ленину и Сталину, люстрации, запрета коммунистической и фашистской деятельности, и уж никакого СНГ.

Зачем, скажем, кормить КНДР? Пусть сначала людей жечь и мучить перестанут, пусть ядерное оружие отдадут. Или подыхают с голода. Сейчас вопрос о санкциях против России – это вопрос о выживании человечества. Ни куска, ни глотка, ни визочки. И из ПАСЕ гнать, и вообще из Совета Европы с его Страсбургским судом. Посчитайте, сколько жалобщиков в Страсбург поддержали аннексию Крыма. Пусть пользуются тем басманным правосудием, которым колорады себя обеспечили по трусости и лени, тупости и имперскости”.

Апрель 2014-го

“Мы выпустили крыс из нашего чумного барака, в который власть превратила страну (по обоюдному согласию). Значит, давайте просить для себя о казнях египетских. От первой до последней. Пусть утонет не только войско фараона, он сам и его флот. Мы обязаны делить ответственность. Раз Россия – “Титаник” с ядерными ракетами, давайте тонуть вместе. Где санкции, где реальные санкции? Чтобы все западные посольства прекратили выдачу виз, даже нам, ходившим на шествие и митинг 15 марта. И никаких нам культурных обменов, никаких гастролей, никаких международных выставок. Вы не бойкотировали Олимпиаду – так отдыхайте в Сочи.

Крым для порядочных людей закрыт – раз Украина его лишилась, значит, и мы не будем пользоваться. А непорядочные пусть съездят и отдохнут без воды, без света и без еды. Пусть Путин им дает сухой паек. Предавшие Украину крымчане, решившие прибарахлиться российской пенсией, пусть жарят ее на керогазе, потому что больше жарить скоро будет нечего. Пусть Черноморский флот ловит им бычков”.

28 марта 2014-го

Валерия Новодворская на Марше мира. Март 2014 года. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру

“Небо над планетой начинает темнеть. Что это, казни египетские или предчувствие ядерной зимы? До сих пор мир худо-бедно держался на одной гарантии, записанной на планетарных скрижалях ракетами “Томагавк”: на американской военной мощи. Наши страхи убаюкивали широкие палубы американских авианосцев. И надо же было так этому совпасть: Дракон в Кремле и сурок Фил в Вашингтоне! Буш остановил Путина в 2008 году за 40 километров от Тбилиси. И не словами: поплыли кораблики, полетели транспортные самолеты с личным составом.

Обама страшно опаздывает на свидание с вызовами времени. Фашизм же до сих пор изучали по учебникам. А тут наглядное пособие в виде огромной страны. Фашизм – это даже не Гитлер, это Хрустальная ночь №2 с 18 на 19 марта, это “колорадские жуки” с полосатыми ленточками, это толпы охлоса на “путингах”, это перманентный Нюрнберг – не времен процесса, а времен съезда НСДАП 1933 года. Можно и без свастики, главное восторг и дележ неважно чего: еврейских магазинов, церковной собственности, как в начале 1920-х годов, чужих коней и чужих курей, как в начале 30-х, “ЮКОСа” или украинской территории”.

20 марта 2014-го

Валерия Новодворская на митинге в поддержку политзаключенных. Октябрь 2010 года. Фото Е. Михеевой/Грани.Ру

“Хотелось бы мне послушать иерархов РПЦ. Я, конечно, уже ничему исходящему от этой конторы не удивляюсь. Именно этот гроб повапленный убивает сейчас в России христианские чувства и ценности. Но пусть скажут прямо, что расстрел епископа Вениамина, якобы укрывавшего церковные ценности, что гибель монахов и монашек на Соловках, что сажание на кол священников и запрет на служение и молитву, что хранение в полуразрушенных храмах картошки – это, во-первых, модернизация, а во-вторых, расцвет культуры. Пусть патриарх Кирилл лично скажет об этом по телевидению и потребует, чтобы Сталина внесли обратно в Мавзолей, а Ленина причислили к лику святых. И мы все обратимся в католичество, ибо православие станет религией злодеев”.

Январь 2014-го

Валерия Новодворская у Хамовнического суда. Декабрь 2010 года. Фото Л. Барковой/Грани.Ру

“Приехав в 1969 году в Сухуми, я в свои 19 лет не могла понять, почему абхазы пускают меня на пляж, продают мне сосиски и мороженое и вообще со мной разговаривают: ведь я была оккупанткой. Уже потом, читая Фазиля Искандера, я поняла, что жители Мухуса давно конвертировали свою независимость в братское рабство. Это новый вид рабства, возникший при советской формации: рабы-хозяева обслуживают чаем, кофе, мандаринами и морем братьев-курортников. А первый же попавшийся мне грузин, даром что был секретарем райкома, не хотел, чтобы его дочь знала русский язык, и послал ее в грузинскую школу, единственную в Сухуми. И я прониклась к грузинам уважением.

Случалось мне в 70-е благодарить латышей и эстонцев за то, что они отказывались понимать мои заданные по-русски вопросы. И не было никого счастливее меня от того, что теперь нельзя попасть без визы ни в Латвию, ни в Эстонию, ни в Литву. Что надо идти в посольство, стоять в очереди, а визы могут и не дать. Боже, как я радовалась, когда в вильнюсском кафе увидела меню на литовском языке, в котором не могла понять ни одного слова!

Поэтому так тягостно видеть, как возвращаются со звезд независимости на грешную землю советской империи грузины”.

Май 2013-го

“Четверть Грузии оккупирована Москвой; идет война, раз не закончена оккупация, время жесткое, и каждый, кто заявляет о возможности первым мириться с Россией, – предатель… А за что любить сегодняшних россиян? За снаряды, которые упали на Грузию? За танки, которые едва не дошли до Тбилиси и уехали, груженные краденым барахлом? Если танки остановили, то не россияне это сделали, а американский президент Буш. Сегодняшние россияне не готовы признать, что Абхазия и Самачабло, то есть Южная Осетия, – часть Грузии. Так что не мешало бы грузинским художникам и режиссерам брать в пример Вахтанга Кикабидзе.

А Иванишвили, которого в России зовут Борисом Григорьевичем (выслужил себе имечко холопством), поступил коварно, подобно Путину. Его победа на выборах – спецоперация. Он хорошо обучен инструкторами из КГБ. Путин прокрался во власть точно так же: тихой сапой, под покровом ночи. Реванш “сильной руки”, “вставания с колен”, советского прошлого.

То же самое проделывают сейчас с Грузией: это советский реванш, у танков опять чешутся гусеницы. На этих выборах Иванишвили собрал в свой избирательный мешок всю шваль: слабаков, трусов, иждивенцев, воздыхателей о советской Грузии, когда грузин хорошо кормили за то, что “они были туземцами, обслуживающими пляжи, жарившими шашлыки белым северным господам и танцевавшими лезгинку”.

Февраль 2013-го

“8 мая человечество отметит день окончания Второй мировой войны. День победы над фашизмом. Путин и его чекисты будут бряцать литаврами (кинув ветеранам жалкую подачку, да еще и приравняв их к штурмовикам, воюющим в Чечне, и к колонизаторам, воевавшим в Афганистане). Ведь никаких иных достижений за 60 лет у коммунистов и чекистов не накопилось, а наши достижения 1991-93 годов они отняли и похоронили.

9 мая Путин укроется в тени сталинской шинели и ему покажется, что оттуда не так виден итог для всей послевоенной России: 60 лет поражения.

На Красную площадь приедут наследники и продолжатели участников ялтинского сговора: Буш, Блэр и Ширак. В 1945-м их страны скормили Сталину Восточную Европу, Балтию, миллион выданных беженцев. Сегодня они отдают Путину Чечню.

Не приедут жертвы. Литва, Эстония… 9 мая, глядя на триумфального Путина верхом на Т-34, мое поколение и те, кто младше нас, кто никогда не будет воевать на стороне советской армии, должны вспомнить слова фронтовика Булата Окуджавы: “А все-таки жаль: иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед”.

Май 2005-го

“…В послании президента крылся тот джентльменский набор, который нам давно был обещан в качестве идеологии. Вот она: самодержавие, реваншизм, озлобленность неудачников, неоколониализм, изоляционизм, лицемерие и двоемыслие.

А кто не спрятался, президент не виноват.

История про гражданское общество и путинских чекистов будет выглядеть так:

Напали на общество серые волки, остались от общества рожки да ножки”.

Апрель 2005-го