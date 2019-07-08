Понедельник, 8 июля 2019

Появляются новые подробности громкого шпионского дела: помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев якобы давно работал на польскую разведку. Речь идет о ближайшем многолетнем соратнике полпреда Николая Цуканова, бывшего калининградского губернатора и хорошего знакомого семьи бывшей путинской жены Людмилы. Околокремлевские телеграм-каналы вбрасывают версию об идейном борце с режимом. Возможно, арест Воробьева связан с делом Мариана Радзаевски, которого в конце июня объявили виновным в шпионаже и приговорили к 14 годам.

Причиной ареста по обвинению в госизмене Александра Воробьева, помощника полпреда Владимира Путина в Уральском федеральном округе, стала передача им информации с заседаний Совета безопасности. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на два “информированных источника”.

“Его разработкой занимались несколько лет, в течение которых он передавал секретную информацию”, – сказал один из источников.

По утверждению источника, близкого к уральскому полпредству, у Воробьева, уроженца Калининградской области, вряд ли был доступ к документам Совбеза, поскольку он обладал третьим (низшим) уровнем допуска к гостайне. При этом, отмечает Znak.com, он, вероятно, мог знакомиться с информацией, пользуясь хорошими личными связями с полпредом Николаем Цукановым, который в 2010-2016 годах был губернатором Калининградской области.

Во вторник Владимир Путин совершает визит в Екатеринбург. Его сопровождает Цуканов.

Собеседники Znak.com называют Воробьева “семейным юристом” и “правой рукой” Цуканова. В 2006-2008 годах Воробьев работал в органах местного самоуправления Калининградской области, а в 2010 году перешел на работу в региональное правительство. По словам источника, близкого к полпредству, Воробьев был одним из двух человек, прилетевших с Цукановым в Екатеринбург после его назначения на Урал. Цуканов и Воробьев работали вместе с середины 2000-х годов, Воробьев занимал различные должности в его команде, в том числе был главой его аппарата, когда Цуканов работал помощником президента.

“Воробьев был связан с экс-губернатором (Цукановым) с 25-летнего возраста. В 2005 году, когда Цуканов стал мэром города Гусева, Воробьев получил должность главы правового управления города. В 2010 году Цуканов, сев в губернаторское кресло, забрал Воробьева в правительство и создал под него специальную должность. Работая в правительстве на высокой должности, одновременно лично занимался переоформлением имущества, принадлежащего родственнику Николая Цуканова, а именно дома на хуторе Ивашкино в Гусевском районе”, – писал в 2017 году калининградский деловой портал “Руград”.

Кроме того, есть предположение, что дело Цуканова может быть связано с делом гражданина Польши Мариана Радзаевски, приговоренного Мосгорсудом 25 июня к 14 годам строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ, Радзаевски пытался организовать вывоз в Польшу некоей продукции военного назначения, содержащей гостайну, а также искал возможность получить секретные комплектующие зенитного ракетного комплекса C-300 для незаконного вывоза в Польшу и был задержан при попытке сделки.

По сведениям Znak.com, Воробьев может обладать сведениями о делах семьи бывшей жены Путина, уроженки Калининграда Людмилы Шкребневой. По словам бывшего федерального чиновника, высокое положение Цуканова во властной иерархии отчасти объясняется тем, что он помогал семье Шкребневых с бытовыми и организационными вопросами, когда был губернатором. “Где-то нужно с переоформлением земли помочь, где-то встретить, с кем-то поговорить, ну и так далее”, – сказал чиновник. По его мнению, Воробьев тоже участвовал в решении этих вопросов.

ФСБ объявила о задержании Воробьева утром 5 июля. В тот же день Лефортовский райсуд Москвы арестовал его на срок до 4 сентября.

“Взгляд” сообщал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что у Цуканова при задержании якобы нашли паспорт гражданина Польши и специальную записывающую аппаратуру.

Околокремлевский телеграм-канал писал со ссылкой на источники в ФСБ, что Воробьев якобы с 2008 года работает на Агентство разведки Польши (AW) и в последние годы отвечал за вербовку российских чиновников и ученых. Анонимные авторы называют Воробьева “агентом идейным”. “Основной целью карьерного роста “под крылом” у Цуканова для него была борьба с “режимом Путина”, – отмечают они. В начале 2019 года, говорилось в публикации, польская разведка предупредила Воробьева о том, что он и Цуканов находятся в разработке ФСБ, но чиновник “был уверен в своем “бессмертии”. Как утверждается, он владеет двумя квартирами в Варшаве и загородным домом в Гданьске. По данным телеграм-канала, Цуканов знал о наличии у Воробьева и членов его семьи польских паспортов.

По данным Znak.com, Цуканов имел немало контактов с Польшей, в том числе в 2000-х учился в Варшаве в Национальной школе госуправления (KSAP).

В том же посте утверждается, что еще в Калининграде Воробьев якобы сотрудничал с американскими спецслужбами. “Контакты были завуалированы под научно-технологическое сотрудничество, которое осуществлялось через польские и американские НКО, сотрудничающие с Балтийским федеральным университетом”, – говорится в сообщении.