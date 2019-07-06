Суббота, 6 июля 2019

Украинские спецслужбы в конце июня вывезли из города Снежное на территории так называемой ДНР бывшего командира городской ПВО Владимира Цемаха. Об этом сообщила Би-Би-Си со ссылкой на киевского адвоката Цемаха Романа Гонтарева и его дочь, живущую на подконтрольной боевикам территории.

Как утверждается, Цемаха задержали 27 июня в его квартире и затем неизвестным образом переправили через линию соприкосновения на территорию, подконтрольную украинской армии. Как рассказала дочь боевика Мария, первой его пропажу обнаружила жена, которая 27-го числа вернулась с работы и обнаружила следы крови и борьбы. По словам Гонтарева, 28 июня его подзащитного доставили в Киев, а на следующий день Шевченковский райсуд украинской столицы арестовал Цемаха на срок до 25 августа.

Как сообщает “Новая газета” со ссылкой на источник, близкий к украинским спецслужбам, Цемах в момент похищения был в полубессознательном состоянии, поскольку ранее в тот же день выпил с друзьями несколько бутылок водки. “Мужик с трудом держался на ногах”, – сказал источник.

“Со слов адвоката мы знаем, что это (похищение. – Ред.) сделали сотрудники СБУ и что его в обход блокпостов вывезли напрямую через линию разграничения”, – рассказала Мария Цемах.

Боевику вменяют часть 1 статьи 258-3 украинского УК (создание террористической группы или террористической организации, управление ей или участие в ней). Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Мария Цемах связывает задержание отца с тем, что в 2014 году он был “начальником ПВО” в Снежном и на него “пытаются повесить” уничтожение малайзийского Boeing, сбитого рядом с этим городом. По ее утверждению, командиром ПВО Цемах был только с октября 2014 года, а на момент обстрела Boeing, по ее словам, он “не был ключевой фигурой – обычный военный, просто стоял на блокпосту”. Живущий в Донецке пророссийский журналист Роман Манекин, одним из первых сообщивший о задержании Цемаха, утверждает со ссылкой на письмо, автора которого он не раскрывает, что цель спецоперации – “раскрутить тему малазийского “Боинга”".

По словам автора письма, похищение проводилось силами специальных операций вооруженных сил Украины: квартира напротив его дома была снята “двумя светловолосыми молодыми людьми”, они поставили чуть поодаль в кустах свою машину. Боевика оглушили ударом бутылки по голове, а затем вывезли через пункт пропуска “Марьинка” – “под видом парализованного отца по подложным документам”.

Источник Би-Би-Си, близкий к командованию боевиков ДНР, также говорит, что операцию проводила не СБУ, а ССО ВСУ. “Резко снизился профессионализм деятельности МГБ ДНР”, – сказал он. Источник добавил, что в Снежном “агентура ССО чувствует себя наиболее вольготно”.

В украинских ССО и пресс-центре операции объединенных сил в Донбассе отказались прокомментировать похищение Цемаха.

Цемах предположительно в здании СБУ. Фото: телеграм-канал “Военный обозреватель”

Боевику 4 июля исполнилось 58 лет. По данным сайта “Миротворец”, он “принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное” (ЗУ-23 – советская зенитная установка). Согласно записям в военном билете Цемаха, 23 октября 2014 года “Минобороны ДНР” присвоило ему звание полковника, на тот момент он занимал должность “начальника противовоздушной обороны бригады”. В марте 2015 года боевика уволили и поставили на учет в военкомате Донецка. В марте 2017 года его назначили “заместителем командира батальона войсковой части 08819″, но вскоре он был уволен в запас по возрасту.

“Настоящее время” обратило внимание на интервью Цемаха 2015 года, в котором он пересказывает одну из первых российских версий уничтожения “Боинга”: боевики целились по украинским военным самолетам и сбили один из них, а затем второй украинский штурмовик сбил Boeing. Цемах говорит, что “вытаскивал” “этого пацана” и затем что-то прятал. Это слово в видео запикано, но, если читать по губам, заметно, что вторая произносимая им буква – “у”. Автор сюжета, украинская журналистка Ирина Ромалийская, предположила, что Цемах говорит “Бук”.

Начальник пресс-службы “ВС ДНР” Даниил Безсонов написал в твиттере, что Цемах говорит на видео “Я этого пацана вытаскивал, я этого хуя прятал”, якобы имея в виду пилота сбитого украинского самолета, которого Цемах хотел спасти от самосуда местных жителей. Как замечает представитель боевиков, если бы на видео шла речь о “Буке”, этот фрагмент вырезали бы редакторы.

Главный редактор “Цензор.нет” Юрий Бутусов уверен, что Цемах в интервью говорит о военнослужащем из состава расчета “Бука” – этот “пацан” отстал от машины, а боевики обнаружили его и доставили к месту укрытия установки.

Другой украинский обозреватель, Александр Коваленко, считает, что в рассказе Цемаха “нет и намека на “Бук”, а речь идет о расчете ПЗРК, который сбивал наши Су-25″. “Один сбили, другой нет, – напоминает Коваленко. – И после этого Цемах забирал из района отстрела ПЗРК как самого стрелка, так и отстрелянный тубус”.

Появилась конспирологическая версия: “cпецоперация содержит признаки инсценировки и осуществляется СБУ в интересах Кремля”, который якобы заключил тайную сделку с Нидерландами по делу MH17.

Между тем, как напоминает Бутусов, боевики под командованием Цемаха убили четверых раненых военнослужащих 30-й бригады вооруженных сил Украины, которых отступавшие украинские военные оставили после боя под Снежным у 43-го блокпоста 6 августа 2014 года. Боевики убили 42-летнего Юрия Чечета, 29-летнего Сергея Пивоварчука, 23-летнего Ивана Ломачука и 40-летнего Владимира Степанюка.

Юрий Чечет, Сергей Пивоварчук, Иван Ломачук и Владимир Степанюк. Фото: ФБ-страница Юрия Бутусова