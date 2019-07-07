Воскресенье, 7 июля 2019

В деле “Нового величия” – такая же сенсация, как в деле “крымских террористов” четыре года назад. Уже осужденный фигурант, которого вынудили пойти на сделку со следствием, в суде заявляет, что дал показания под давлением силовиков. Павел Ребровский подтвердил, что фактическим основателем “террористической организации” был Руслан Данилов, которого защита считает агентом ФСБ или ЦПЭ. Как и Геннадий Афанасьев, Ребровский нашел в себе силы сказать правду в суде.

Фигурант дела “Нового величия” Павел Ребровский, осужденный к двум с половиной годам общего режима в особом порядке, заявил, что силовики вынудили его подписать досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Об этом он заявил на суде по основному делу организации, сообщает корреспондент “Граней” из зала Люблинского райсуда Москвы.

По словам Ребровского, следователь обещал ему условный срок, но прокурор в суде затребовал четыре года колонии.

На вопрос, соответствуют ли действительности показания, данные Ребровским 15 марта 2018 года, в день задержания, он ответил: “Частично”. На вопрос прокурора, предлагались ли кем-либо радикальные действия, Ребровский ответил: “Все это выдумал следователь”. После вопроса прокурора, какие он давал показания на следствии и читал ли их, политзек заявил: “Все эти показания были даны под давлением, под угрозой 205-й статьи (“террористическая” статья УК. – Ред.). Было так: либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью”.

Адвокаты обвиняемых аплодировали политзеку.

Ребровский отметил, что на первом допросе, когда его допрашивали еще в качестве свидетеля, он узнал в одном из силовиков оперативника по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Юрия Испанцева, который посещал одну из тренировок группы.

Политзек рассказал о роли в сообществе его фактического основателя Руслана Данилова, предположительно агента ФСБ или ЦПЭ: по словам Ребровского, Данилов арендовал помещение для встреч, разрабатывал устав “Нового величия”, единственный среди всех участников организации хотел купить оружие. Именно от него, рассказал Ребровский, исходила инициатива создания “отделов” внутри “Нового величия”.

По словам Ребровского, Данилов отвергал опасения товарищей по поводу возможных обвинений в экстремизме: “Он сразу кричал: “Нет, нет, это не экстремизм”.

В своих показаниях на следствии Ребровский рассказывал, что “Новое величие” якобы планировало совершать диверсии, нападать на полицейских и поджигать районные управы. В его первоначальных показаниях утверждалось, что Данилов не был лидером “Нового величия” и не принимал активного участия в движении, а лидерами были обвиняемые Анна Павликова, Мария Дубовик и Руслан Костыленков.

В суде Ребровский сказал, что тренировки, во время которых участники “Нового величия” метали бутылки и стреляли, были развлечением. Ребровский утверждает, что в бутылках, которые они кидали, не было бензина.

Адвокат Светлана Сидоркина в начале слушаний попросила освободить из-под стражи ее подзащитного Руслана Костыленкова (основного фигуранта дела). Такие же ходатайства подали адвокаты Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина, Вячеслава Крюкова и Анны Павликовой – они просили перевести обвиняемых под домашний арест. Судья Александр Маслов отказался смягчать подсудимым меры пресечения.

Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов продолжают находиться под домашним арестом; Костыленков, Крюков, Полетаев и Карамзин – в СИЗО.

Следующее заседание суда состоится 10 июля.

В понедельник телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала клип “Хочу чаю” в поддержку фигурантов дела “Нового величия” и других политзаключенных. В исполнении песни приняли участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Вася Обломов, MANIZHA и сама Лазарева. Автор песни – Сергей Чиграков (Чиж).

Процесс по делу “Нового величия” идет с 27 мая.

Фигуранты были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 (организация экстремистского сообщества) и 2 (участие в таком сообществе), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Помимо Ребровского еще один фигурант – Рустам Рустамов – заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

Приговор Ребровскому судья Люблинского райсуда Елена Булучевская вынесла 29 апреля, объявив его виновным по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК.

Дело сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Свидетелями обвинения, кроме Данилова, выступают внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний объединения оружие и патроны, а в дальнейшем подал донос на членов группы в ФСБ. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

В январе на дополнительном допросе Данилов пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Данилов упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.

В августе прошлого года выяснилось, что к разработке объединения Расторгуев привлек Испанцева.

Тогда же стало известно и еще об одном доносчике в “Новом величии” – осведомительнице ЦПЭ Ольге Пшеничниковой. По словам самой Пшеничниковой, она ушла из объединения из-за конфликта и была заменена Д. Процессуального статуса в деле у доносчицы нет, хотя в материалах упоминается некая “девушка Ольга”.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Крюков с 11 сентября по 12 октября держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.