Воскресенье, 7 июля 2019

Из выступления на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В этом зале украинская сторона позволяет себе, размахивая непонятными буклетами, истерично и голословно обвинять Россию… С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска, и они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди – женщины, старики, дети… Нестабильность на Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения… Американский журналист, недавно побывавший в Крыму и написавший правду, подвергся травле в своей собственной стране – это, по-вашему, свобода слова?

…Мы никогда и ни на кого не нападали, мы лишь защищали братские народы и своих соседей.

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Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом. Никаких отчетов об этом мы не писали. У меня было время между экспериментами и, подлетев к иллюминатору, я видела это все.

Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю. Это было совершенно ужасное зрелище, настолько нас это потрясло, что словами не передать эти ужасы войны.

Когда на земле происходят подобные явления, это все очень хорошо видно. Все эти вспышки, всполохи, молнии. Все это очень хорошо наблюдается, особенно в ночное время. В ночное время очень хорошо это видно, потому что электричество выделяет очертания городов, районов.

Я понимаю, что наши украинские товарищи переворачивают все с ног на голову. Наши украинские коллеги ведут себя настолько некорректно, делают это регулярно и везде, что пришлось их немного поправить, сказав, что в ответ на их фейковые новости у нас есть конкретная фактура.

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