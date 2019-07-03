Среда, 3 июля 2019

Мальва Ланда. 1978 год. Фото из архива “Международного Мемориала”

Вчера в Хайфе в возрасте 100 лет скончалась Мальва Ноевна Ланда, старейшая участница демократического движения в СССР, женщина легендарная и необыкновенная. Последние годы она прожила в Израиле, прикованная к постели, но окруженная заботой родных и медиков.

Она прожила большую жизнь, не просто долгую, но насыщенную тяжелыми и драматическими событиями. Геолог по профессии, она пришла в демократическое движение на шестом десятке, но ее энергии и предприимчивости могли позавидовать молодые. Она опекала семьи политзаключенных, стояла со всеми перед закрытыми судами, когда там шли судебные процессы по политическим делам. Она ездила по всей стране, и КГБ иной раз сбивался с ног, потеряв ее из виду.

Мальва Ланда была в первом составе Московской Хельсинкской группы – той, настоящей, учрежденной в 1976 году, а не сегодняшней – пародийной и соглашательской. После ареста Александра Гинзбурга в 1977 году Мальва Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем Фонда помощи политзаключенным.

Ее дважды судили: один раз по вздорному обвинению в поджоге собственного дома, другой раз – за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Она дважды была в ссылке – в Сибири и в Казахстане.

Она была неугомонна и приветлива, добра с друзьями и неуступчива с властями. Ее можно было убедить, но невозможно сломать. Она никогда не думала об эмиграции как о мере личной безопасности. Она бесстрашно встречала опасность, не уворачиваясь от нее, не убегая, не выискивая оправдания для отступничества. Она никогда не просила помилования или снисхождения к себе. Она была по-настоящему мужественным человеком, что было дано далеко не всем даже в демократическом движении. Она была человеком чести и слова. Это так много значит в наши дни. Как, впрочем, и во все времена.

Мы будем вспоминать о ней с теплотой и признательностью. Даже просто знать ее было большой удачей в нашей сумбурной и изменчивой жизни.