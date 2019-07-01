Понедельник, 1 июля 2019

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ прислать наблюдателей на досрочные парламентские выборы, написал в фейсбуке глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.

О том, что он “считает целесообразным” отменить приглашение для наблюдателей ПАСЕ, если российскую делегацию в ассамблее восстановят в правах, Парубий заявил накануне. “Если они (россияне. – Ред.) будут пытаться через участие в ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей, мы этого не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов в Украине”, – сказал он.

В тот же день комитет ВР по иностранным делам рекомендовал приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ до вынесения Венецианской комиссией решения относительно полномочий депутатов Госдумы, избранных с участием жителей аннексированного Крыма.

Парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Как передает Deutsche Welle, во вторник глава пресс-службы Совета Европы Даниэль Хёльтген объявил, что Россия возобновила платежи в бюджет СЕ. Чиновник уточнил РБК, что Россия внесла платеж за 2019 год – как сообщил он РИА “Новости”, она составляет 33 миллиона рублей. Он выразил уверенность, что Россия погасит задолженность за 2017 и 2018 годы, которая составляет 55 миллионов евро, а также выплатит пени за просрочку платежей. Россия прекратила делать взносы в бюджет СЕ летом 2017 года.

Депутаты ПАСЕ вернули полномочия российской делегации 25 июня, запретив ограничивать национальные делегации в основных правах. Полномочия россиян обжаловала Украина, но на следующий день ПАСЕ их подтвердила. Украинская делегация объявила о приостановке работы в ПАСЕ и покинула зал. Демарш украинцев поддержали делегаты из Грузии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии. Позже к ним присоединились шведские парламентарии.