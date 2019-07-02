Вторник, 2 июля 2019

В Москве отменен Марш сестер в поддержку Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца Михаила, и против гендерного насилия. Обращение заявительниц марша опубликовала в ФБ-сообществе акции одна из организаторов Дарья Серенко.

По словам Серенко, мэрия ни согласовала ни один из предложенных заявительницами маршрутов акции, и поэтому ее решено перенести на 27 июля – годовщину убийства Михаила Хачатуряна. “Правительство Москвы явно показало нам свое отношение к ситуации насилия над женщинами, а теперь очень боится, что мы выйдем на несогласованную акцию”, – написала она.

Между тем ранее организаторы сообщали, что хотели провести марш по маршруту от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Сахарова, но мэрия предложила перенести акцию в Люблино. Организаторы направили письменный отказ; в ответе на него мэрии говорится, что они “не вправе проводить публичные мероприятия”.

Как сообщает Серенко, активисткам, журналисткам и организаторам марша угрожают “пособники” племянника убитого Арсена и сторонники “Мужского государства” – движения приверженцев “национал-патриархата”. “Нам стало известно, что Марш могут атаковать мужчины с перцовками, а без полиции – то есть без согласования с мэрией – нам будет нечем от них защититься”, – пишет она.

Вместо марша Серенко предлагает 6 июля выйти на Болотную площадь с одиночными пикетами к памятнику “Дети – жертвы пороков взрослых”, а также проводить пикеты у собственных домов и записывать видеозаписи в поддержку сестер Хачатурян.

5 июня, напоминает Серенко, в ночном клубе Avangarden 2.0 пройдут поэтические чтения в поддержку сестер, на которых им можно будет написать письма для передачи адвокату.

Сестры Хачатурян убили своего отца 27 июля прошлого года. Их задержали на следующий день и 30-го числа арестовали. На момент убийства Марии, Ангелине и Крестине исполнилось соответственно 17, 18 и 19 лет. Девушки сообщали, что несколько лет терпели издевательства со стороны отца, а одна из них подверглась сексуальному насилию. В день убийства отец распылял каждой из сестер газ в лицо из перцового баллончика в “наказание” за “грязь в квартире” и перерасход по банковской карте.

В конце сентября прошлого года суд освободил девушек из СИЗО, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В конце июня СКР завершил расследование дела. Сестрам вменяется пункт “ж” части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. После окончания расследования дела в Москве, Петербурге, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек.

Сестер Хачатурян поддержали ряд знаменитостей: лидер американской группы System of a Down Серж Танкян, музыкант Баста, журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, писательница Наринэ Абгаря, певица Анна Седокова.