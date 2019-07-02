Вторник, 2 июля 2019

Минобороны опубликовало имена 14 подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ. Список обнародован на сайте ведомства.

Среди погибших – двое Героев России. Один из них – капитан первого ранга Денис Долонский. По сведениям источника Baza, он был командиром подлодки АС-12 “Лошарик”, на спускаемом аппарате которой, по данным РБК, произошла авария. Звание Героя России Долонский получил 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики.

Второй погибший Герой России – капитан первого ранга Николай Филин. Он получил это звание в 2018 году.

Еще один погибший – капитан первого ранга Андрей Воскресенский, зять контр-адмирала Владимира Бедердинова. Тесть погибшего в течение 13 лет возглавлял учебный центр ВМФ, в 1979 году в составе экипажа совершил переход вокруг Земли в подводном положении на Камчатку через пролив Дрейка, за что был награжден орденом Красного знамени.

Кроме того, погиб капитан первого ранга Денис Опарин из поселка Оленья Губа в Мурманской области. Несколько дней назад моряку исполнилось 40 лет. Отец погибшего – Александр Опарин, командир войсковой части №45707, к которому приписан экипаж “Лошарика”.

Еще одного погибший – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. В Минобороны заявили, что он вывел из аварийного отсека находившегося на судне гражданского специалиста.

Остальные погибшие – капитаны 1-го ранга Сергей Данильченко, Константин Сомов и Константин Иванов, капитан 2-го ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитаны 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков, капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В среду в Североморск, где находится глубоководный аппарат, на котором произошел пожар, прибыл министр обороны Сергей Шойгу. “В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля”, – заявил он на совещании. По словам министра, среди погибших было семеро капитанов первого ранга и трое капитанов второго ранга. Baza сообщает, что на борту подлодки находились подводники званием не ниже капитана третьего ранга. Шойгу пообешал представить всех погибших к государственным наградам.

Выживших подводников, по данным Baza, доставили в военно-морской госпиталь Североморска. По сведениям издания, их было 4-5 человек, один скончался в машине скорой помощи по дороге в госпиталь.

Трагедия произошла вечером 1 июля, по данным РБК – в 20:30. По сведениям РБК, пожар произошел на спускаемом аппарате подлодки АС-12 “Лошарик”. Между тем “Открытые медиа” передавали, что загорелась одна из двух других подлодок или “Подмосковье” (“БС-136″), или “Оренбург” (“БС-64″). При этом “Коммерсант” сообщает, что авария произошла на атомной глубоководной станции АС-31. По сведениям газеты, станция находилась в акватории морского полигона Северного флота. Станция базируется в районе Оленьгей губы. “Подмосковье” служит носителем для подлодок АС-12. Как сообщала Baza со ссылкой на неназванный источник, пожару предшествовал взрыв.

АС-12 по российской классификации является атомной глубоководной станцией. Как АС-12, так и АС-31 не оснащены вооружением, но могут погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Экипаж АС-31 – 25 человек. Разработка и строительство “Лошарика” велись в условиях повышенной секретности. В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 представляет собой “диверсионный аппарат” для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры, в первую очередь – кабелей.

АС-31 была заложена за заводе “Северное машиностроительное предприятие” в Северодвинске Архангельской области 16 июля 1990 года, из-за проблем с финансированием достраивалась и дооснащалась вплоть до 2000-х годов. Ее носителями могу быть подлодки “Оренбург” и “Москва”.

По сведениям “Открытых медиа”, “Лошарик” базируется на Оленьей губе или в Гаджиево – одной из двух баз главного управления глубоководных исследований Северного флота.

Нынешняя авария – крупнейшее происшествие с подводными аппаратами Минобороны с ноября 2008 года, когда во время пожара на атомной подлодке “Нерпа” погибли 20 человек.