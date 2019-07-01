Понедельник, 1 июля 2019

Вице-спикер Мосгордумы, секретарь столичного отделения “Единой России” Андрей Метельский пообещал подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру “России будушего” Алексею Навальному в связи с расследованием об имуществе единороса и его семьи. Об этом сообщает Интерфакс.

Как заявил единорос, в расследовании Навального содержится ложная информация и, кроме того, по мнению Метельского, в его лице была обвинена вся партийная организация. “Я ни у кого ничего не украл, я не собираюсь по этому поводу оправдываться, я пойду в суд и буду защищать свою честь и достоинство”, – сказал он.

“То, чем занимается Навальный, здесь нужно ставить точку. Это неправда”, – заявил Метельский. Он предположил, что публикация Фонда борьбы с коррупцией связана с предстоящими выборами в Мосгордуму.

В расследовании ФБК, вышедшем в понедельник, говорится, что семья и окружение Метельского владеет четырьмя отелями в Австрии и дворцом в Вене; на покупку австрийской недвижимости было потрачено около 40 миллионов евро. 49 процентов этого имущества принадлежит сыну Метельского Андрею, еще 31 процент – его советнику в Мосгордуме Петру Ивановскому, остальными 20 процентами владеет австрийский менеджер Дмитрий Леонович. Изначально 49 процентами австрийской недвижимости владела 80-летняя мать депутата Эльдибитта Метельская.

Кроме того, мать Метельского владеет в Москве землей недалеко от Павелецкого вокзала площадью 1,2 гектара, на которой планируется построить гостиницу. Компании семьи депутата также занимаются строительством элитного жилого комплекса в Лефортово и транспортно-пересадочного узла в том же районе. Также члены семьи Метельского владеют несколькими элитными квартирами в столице и двумя дачами на Рублевке, имеют долю в сети автоцентров, владеют банями, двумя японскими ресторанами и гостиницей в Москве.

В декларации Метельского указано, что он не владеет автомобилями и недвижимостью. Его доход за 2018 год составляет около 7 миллионов рублей.

Сам Метельский заявил в интервью “Эху Москвы”, что якобы не имеет отношения к обнаруженной ФБК недвижимости, а его мать приобрела эти объекты на законные средства.

Метельский является депутатом Мосгордумы с 2001 года. С 2005-го он возглавляет городское отделение ЕР. На выборах в Мосгордуму он баллотируется по избирательному округу № 15 (районы Гольяново, Северное Измайлово, Метрогородок).