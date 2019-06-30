Воскресенье, 30 июня 2019

Судья Хорошевского райсуда Москвы Дмитрий Зиняков арестовал на 10 суток лидера “России будущего” Алексея Навального за участие в протестном марше 12 июня. Об этом сообщает “МБХ-медиа”.

Навального объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). “Попадаю на (концерт. – Ред.) Rammstein, спасибо”, – прокомментировал он решение суда.

В суде допросили ряд свидетелей: фотографа Александру Астахову, менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Илью Пахомова, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Свидетели подтвердили, что шли с Навальным по Сретенскому бульвару, при этом он ничего не скандировал, переходил дорогу только в положенном месте, не перекрывал Чистопрудный бульвар и вообще на нем не был. Марш был запланирован как акция в поддержку журналиста “Медузы” Ивана Голунова, задержанного по сфабрикованному делу о наркотиках. Накануне акции Голунова освободили. Участники марша требовали прекращения полицейского произвола и фабрикации дел.

Навальный начал свое выступление в суде со слов Владимира Путина, который назвал дело Голунова произволом. “Разве мог я остаться в стороне от произвола?” – сказал Навальный.

Политик добавил, что не нарушал закон и старается не нарушать даже правила дорожного движения, поскольку “московская полиция обожает его задерживать”. “Очевиден политический мотив задержания и избирательное применение права”, – заявил Навальный.

На заседании была продемонстрирована съемка пресс-службы Росгвардии, на которой Навального не видно. “В подтверждение того, что я где-то что-то перекрывал, они предоставляют видеозаписи, на которых меня нет, а есть другие люди. Если бы они хотели, то нашли бы видеоматериалы со мной, в интернете их масса. Но тогда будет видно, что я ничего не перекрывал”, – отметил Навальный.

Адвокаты политика просили направить его дело либо по подсудности в Мещанский райсуд, либо по месту жительства в Симоновский райсуд. Зиняков отклонил эти ходатайства.

В понедельник судья Дорогомиловского райсуда Венера Бочарова оштрафовала на 150 тысяч рублей другого участника марша 12 июня, сторонника “бессрочного протеста” Дмитрия Иванова. Его объявили виновным по той же части 8 статьи 20.2 КоАП.

“Судья отклонила все ходатайства, в том числе и о приобщении видеосъемки, сделанной его подругой Юлей. Эта же видеозапись была показана в качестве оперативной съемки. Решения ждали два часа. Подадим апелляционную жалобу завтра”, – сообщила защитник Иванова Ирина Яценко.

28 июня на 9 суток за участие в марше 12-го числа был арестован сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Всего на этой акции в центре Москвы задержали 549 человек. Демонстранты протестовали против фабрикации уголовных дел и требовали наказания виновных в фальсификации дела о наркотиках, по которому преследовали Голунова.