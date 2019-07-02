Вторник, 2 июля 2019

В понедельник на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Минобороны. Среди них 7 капитанов первого ранга и два Героя России, сообщил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Трагедия произошла в российских территориальных водах, где именно – не уточняется. Как утверждают в Минобороны, аппарат изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах военно-морского флота. ТАСС сообщает, что в это время измерялся рельеф дна.

Как передает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, пожар произошел около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как “Лошарик”. По словам источника, погиб штатный экипаж аппарата.

Между тем “Открытые медиа” сообщают со ссылкой на два источника на Северном флоте, что пожар произошел точно не на глубоководном аппарате. По утверждению одного источника, загорелась подлодка БС-64 “Подмосковье”; как утверждает другой источник, возгорание произошло на подлодке БС-64 “Оренбург”, которая является носителем для станций АС-12.

Подлодка “Подмосковье” была спущена на воду в 1984 году. В 1999 году началась ее реконструкция, которая продолжалась до 2016 года. После реконструкции на ней установили оборудование для перевозки глубоководных мини-подлодок проекта 18 270 “Бестер”.

По версии Минобороны, моряки погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать пожар удалось благодаря самоотверженным действиям подводников.

Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. Расследование катастрофы контролирует главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. По словам источника РБК, с утра 2 июня он находится на базе в Североморске.

Kaк сообщает Baza со ссылкой на неназванный источник, выжившие моряки – 4-5 человек – доставлены в военно-морской госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

Как сообщают “Открытые медиа” со ссылкой на пользователей соцсетей, “Лошарик” базируется на Оленьей губе или в Гаджиево – одной из двух баз главного управления глубоководных исследований Северного флота.

АС-12 по российской классификации является атомной глубоководной станцией. Она не оснащена вооружением, но может погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Ее экипаж – 25 человек. Разработка и строительство “Лошарика” велись в условиях повышенной секретности. В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 представляет собой “диверсионный аппарат” для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры, в первую очередь – кабелей.

Нынешняя авария – крупнейшее происшествие с подводными аппаратами Минобороны с ноября 2008 года, когда во время пожара на атомной подлодке “Нерпа” погибли 20 человек.