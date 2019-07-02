Вторник, 2 июля 2019

В Иркутской области в зоне наводнения сотрудники МЧС нашли погибшими 18 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом в видеообращении, размещенном в инстаграме губернатора Сергея Левченко, заявил глава областного МЧС Валентин Нелюбов.

“Поисково-спасательные работы продолжаются, продолжается патрулирование затопленных территорий, которые освобождаются от воды. Выставляются дополнительные посты сотрудников полиции, Росгвардии для предотвращения мародерских проявлений”, – сказал Нелюбов.

Как отмечает “Сибирь.Реалии”, местные жители не доверяют официальной статистике – они считают, что погибших гораздо больше.

За медицинской помощью в зоне паводка обратились 1258 человек, в том числе 87 детей, сообщил областной центр медицины катастроф. Госпитализация потребовалась 191 пострадавшему, основной диагноз – переохлаждение.

C 25 июня в Иркутской области были подтоплены более 10 тысяч жилых домов и почти 7 тысяч приусадебных участков. На утро понедельника подтопленными оставались 42 населенных пункта в Тулунском, Тайшетском и Чунском районе. Это самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений в регионе.

По мнению ряда экспертов, наводнение в Иркутской области вызвано сочетанием естественных и искусственных факторов. Согласно одной из гипотез, на Братской ГЭС в нарушение норм безопасности был поднят уровень падения воды для увеличения объема выработки электроэнергии в интересах главного потребителя – ОАО “РУСАЛ Братск” Олега Дерипаски.

Наводнение в Иркутской области. Фото irk.today

Наводнение в Иркутской области. Фото МЧС

Между тем в городе Канске Красноярского края из-за продолжительных ливней произошел паводок, в результате которого, как сообщают в региональном управлении МЧС, затопило 137 придомовых участков и 238 дачных участков. Сотрудники МЧС эвакуировали из зоны бедствия 79 человек.

В понедельник губернатор края Александр Усс встретился с жителями Канска. Местная жительница Наталья спросила его, видел ли он размытую дорогу и будут ли присылать в город вертолеты, если ее окончательно смоет. “Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть”, – ответил чиновник. Он добавил, что все видел и дорогу, если ее размоет, восстановят. Губернатору предложили провести реконструкцию дороги, на что он предложил “сначала преодолеть эту ситуацию, а потом уже говорить про асфальт”.

Замсекретаря генсовета “Единой России”, депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал Усса извиниться. Начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева заявила, что распространяемое в СМИ и соцсетях видео разговора губернатора с жителями Канска “не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста”.

Позже жительница Канска, задавшая Уссу вопрос, сообщила, что тот позвонил ей и извинился. “Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по вопросу, который я задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет”, – сказала она.