Воскресенье, 30 июня 2019

В Гонконге протестующие утром попытались прорваться в здание законодательного совета, сообщает The Guardian.

Протестующие таранили стеклянные двери здания металлической тележкой и разбивали металлическим ломом. В итоге нижнюю половину двери полностью выбили.

У входа в парламент Гонконга. Фото: theguardian.com

Protesters attempt to storm Hong Kong's legislature. More here: https://t.co/wPTXQnIAaY pic.twitter.com/QaCI1PHYJg

— Reuters Top News (@Reuters) July 1, 2019

Внутри парламента находятся десятки полицейских. Силовики из здания обливали протестующих водой и распыляли перцовый газ, били демонстрантов дубинками. Нескольких человек госпитализировали.

Одновременно в центре города проходит многотысячный санкционированный марш против законопроекта об экстрадиции.

Ранее марш планировалось завершить у парламента, но в связи с беспорядками организаторы решили перенести его конечную точку в парк Чатер-Гарден в центральном районе города.

Протесты приурочены к 22-й годовщине присоединения Гонконга, бывшей британской колонии, к Китаю. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм участвовала в праздничной церемонии. Традиционно она проводится на открытом воздухе, но в этом году проходила в здании – по официальной версии, из-за дождя. В своей речь Лэм заявила, что протесты заставили ее осознать необходимость “точно понимать общественное мнение”. “Я также полностью осознаю, что, хотя у нас добрые намерения, нам все еще нужно быть открытыми и любезными”, – добавила она.

С первой половины июня в Гонконге проходят массовые акции протеста против закопроекта, разрешающего выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю, Макао и Тайваню. 15 июня Лэм объявила, что процедура принятия законопроекта остановлена.