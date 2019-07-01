Понедельник, 1 июля 2019

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России в знак протеста против российской оккупации. Как сообщает Би-Би-Си, об этом она написала в Фейсбуке, позже ее пост был удален.

“Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев (депутата Госдумы Сергея. – Ред.) Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости, я никогда не ленилась и своим голосом, по-грузински всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России: Россия – оккупант, Путин – враг моей страны, а значит, и мой враг!” – написала Катамадзе. “Я грузин, а значит, я европеец”, – процитировала она четвертого премьер-министра Грузии Зураба Жвания.

Певица поддержала требование отставки главы МВД Георгия Гахария, ответственного за разгон митинга 20 июня у парламента. “Одно дело – мой гастрольный график и другое – мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой, – написала она. – Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам – это был мой последний концерт в России!!!”

В концертном графике Катамадзе и ее группы Insight говорится, что 27 мая 2020 года певица должна выступить в московском Vegas City Hall.

В Грузии вторую неделю продолжаются протесты, вызванные визитом в страну Гаврилова для участия в Межпарламентской ассамблее православия. При разгоне первого митинга пострадали более 270 человек. Власти уже выполнили часть требований демонстрантов: в отставку ушел спикер парламента Ираклий Кобахидзе, лидер правящей партии “Грузинская места” Бидзина Иванишвили согласился на проведение в 2020 году парламентских выборов по полностью пропорциональной системе вместо мажоритарно-пропорциональной.