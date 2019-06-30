Воскресенье, 30 июня 2019

Первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и другой зам Виктора Золотова, генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, написали рапорты об увольнении. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на “информированные источники”.

По данным “Коммерсанта”, Меликов написал рапорт, после того как 26 июня Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между замами. Под руководством генерала, ранее обладавшего самыми широкими полномочиями среди всех замов, остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения ведомства.

Как сообщил источник газеты, отставка генералов связана с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. “Якобы генерал Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним”, – отмечает “Коммерсант”.

О том, где генералы продолжат работать, не сообщается. “Насколько мне известно, они уходят “в никуда”, – сказал источник, не исключив, что они вскоре могут устроиться в другие федеральные ведомства.

Меликову 53 года. Он всю жизнь служил во внутренних войсках. В 1994-1996 годах участовал в первой чеченской войне. В 1996 году сдал экзамен на краповый берет. Позже генерал 6 лет командовал расположенной в подмосковной Балашихе дивизией имени Дзержинского, а в 2011-2014 годах возглавлял объединенную группировку войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе. Далее до назначения в Росгвардию он был полпредом Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.

56-летний Милейко – уроженец Балашихи. Он дослужился во внутренних войсках от командира взвода до заместителя командующего Московским округом. В то время, как Меликов был полпредом в СКФО, Милейко был его замом, а затем перешел вслед за ним в Росгвардию.

Немногим более недели назад Путин назначил статс-секретарем Росгвардии – замом Золотова Олега Плохого. Он в 1986-1999 годах работал в органах госбезопасности, после чего перешел в администрацию президента. Чиновник три года вплоть до 2017-го руководил управлением по вопросам противодействия коррупции АП, после чего стал первым замминистра юстиции. “По некоторым данным, господин Плохой как статс-секретарь будет не только представлять Росгвардию в других ведомствах, но и, учитывая его предыдущие места работы, займется наведением порядка внутри самой службы”, – говорится в заметке.