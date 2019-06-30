Воскресенье, 30 июня 2019

В ряде российских и мировых изданий опубликовано расследование журналиста “Медузы” Ивана Голунова о московском и подмосковном похоронном бизнесе и его связях с ФСБ. Над этим материалом Голунов работал перед своим задержанием в июне 2019 года по сфабрикованному делу о наркотиках. Соавторами расследования стали журналисты Би-Би-Си, РБК, “Ведомостей”, The Bell, “Фонтанки”, Forbes, “Новой газеты”, OCCRP и Lorem Ipsum.

Текст Голунова или материалы по мотивам его расследования одновременно опубликовали The Times, The Independent, BuzzFeed News, Libération, Der Spiegel, Suddeutsche Zeitung, Delfi, “Украинская правда” и другие издания.

Согласно выводам авторов расследования, контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к начальнику московского управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву, а также братьям Льву и Валериану Мазараки, выходцам из Ставрополья, замешанным в банковских преступлениях.

Директор государственного учреждения “Ритуал” Артем Екимов, бывший оперативник Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД, получил свою должность в 2015 году по протекции Дорофеева. Это подтверждается в частности данными прослушки 2013 года, приобщенными к уголовному делу экс-главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова. В разговоре с замглавы управления по противодействию коррупции администрации президента Артуром Завалуновым Сугробов сообщает, что Екимова переводят в “Ритуал” как “грамотного мужика” и друга Медоева. Завалунов подтверждает, что назначение Екимова пролоббировал Ерофеев. В 2017 году Завалунов возглавил правовое управление Генпрокуратуры; Сугробов и все руководство его управления стали фигурантами уголовного дела.

Авторы расследования приводят многочисленные доказательства того, что Екимов и Медоев дружат семьями.

Передел рынка московских и подмосковных ритуальных услуг завершился в 2016 году массовой дракой на Хованском кладбище. В ней участвовали 200 человек, погибло трое граждан Таджикистана. После драки “Ритуал” покинула команда, контролировавшая предприятие с начала 2010-х годов.

Объем столичного рынка похоронных услуг оценивается в 15 миллиардов рублей в год. ГБУ “Ритуал” за последние три года показывал доходы в объеме от 1, до 3 миллиардов рублей. По оценке участников рынка, объем теневых наличных денег составляет 12-14 миллиардов рублей в год, включая доходы от продажи участков на кладбищах, плату за копку и благоустройство могил, а также организацию похорон.