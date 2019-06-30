Воскресенье, 30 июня 2019

В здание законодательного совета Гонконга ворвались протестующие, передает The Guardian.

Демонстранты разрисовали стены в зале заседаний законодательного совета различными граффити: “против закона об экстрадиции”, “освободите праведных борцов”, “мы хотим подлинного всеобщего избирательного права”.

На трибуне, за которой сидит спикер парламента Гонконга, протестующие вывесили британский колониальный флаг.

К позднему вечеру полиция за несколько минут выгнала протестующих из парламента. При разгоне массово использовался слезоточивый газ.

Между тем оппозиционные депутаты законодательного совета и Гражданский фронт прав человека, организовавший в понедельник марш протеста, заявили, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась встретиться с оппозиционерами для переговоров по урегулированию политического кризиса. Оппозиция требует полного отзыва закона об экстрадиции, расследования по факту стрельбы по протестующим, освобождения арестованных демонстрантов и отставки Лэм.

Протесты в Гонконге возобновились с утра понедельника. Утром протестующие уже пытались ворваться в парламент.

Протесты приурочены к 22-й годовщине присоединения Гонконга, бывшей британской колонии, к Китаю. Лэм участвовала в праздничной церемонии. Традиционно она проводится на открытом воздухе, но в этом году проходила в здании – по официальной версии, из-за дождя. В своей речь Лэм заявила, что протесты заставили ее осознать необходимость “точно понимать общественное мнение”. “Я также полностью осознаю, что, хотя у нас добрые намерения, нам все еще нужно быть открытыми и любезными”, – добавила она.

С первой половины июня в Гонконге проходят массовые акции протеста против закопроекта, разрешающего выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю, Макао и Тайваню. 15 июня Лэм объявила, что процедура принятия законопроекта остановлена.