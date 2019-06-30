Воскресенье, 30 июня 2019

На Кипре в ночь на понедельник взорвалась российская ракета, выпущенная из Сирии. Как передает Haberci, взрыв произошел около часа ночи на территории Северного Кипра в 20 км от Никосии. Никто не пострадал; несколько домов расположенной поблизости деревни были эвакуированы. Очевидцы рассказали о яркой вспышке и трех громких взрывах. Обломки ракеты упали на склоне горы. В этом месте начался пожар, который продолжался более двух часов.

Как сообщил глава МИДа непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай, ракета российского производства, выпущенная сирийской ПВО в ответ на атаку Израиля, взорвалась в воздухе. По предварительным данным, речь идет о ракете С-200.

На опубликованных снимках обломков снаряда видны надписи на русском языке.

Фото: sigmalive.com

В воскресенье сирийское агентство SANA сообщило об израильском обстреле окрестностей Дамаска и города Хомс. По некоторым данным, погибли 16 сирийских и иранских военных; уничтожены штаб-квартира иранского “Корпуса стражей исламской революции” на базе 91-й бригады сирийской армии, научно-исследовательский центр в Джамрае и еще ряд объектов.

Как отмечает Newsru.com, во время израильских авианалетов и ответного огня сирийцев над Кипром пролетал самолет “Аэрофлота”, выполявший рейс из Тель-Авива в Москву (SU 0505). По данным Flightaware, рейс задержался на 15 минут и разминулся с ракетой. Кроме того, с полуночи до часа ночи из Ларнаки вылетели самолеты в Великобританию и Иорданию.

17 сентября прошлого года огнем сирийских ПВО из комплекса С-200 по ошибке был сбит российский самолет Ил-20, погибли 15 человек. Российское руководство возложило тогда ответственность на Израиль.