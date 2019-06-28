Пятница, 28 июня 2019

Украинский активист Владимир Балух, который держит голодовку в ИК-4 общего режима в Торжке Тверской области, уже два дня не пьет воду и не спит, сообщила в пятницу вечером “Крым. Реалиям” его адвокат Ольга Динзе.

“И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке, – сообщила Динзе. – Естественно, долго на сухой голодовке он не сможет, потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток”.

По словам адвоката, в пятницу она написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь и перевести его в медчасть.

“Европейский суд напрямую декларирует, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включая психолога. В связи с этим я в заявлении указала, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-летним стажем для его предварительного осмотра и обследования”, – пояснила Динзе.

Балух голодает с вечера 25 июня. В письменном уведомлении о начале голодовки, которое политзек передал адвокату Данилу Берману, говорится, что он начал акцию “в связи с нечеловеческими условиями содержания” в ИК-4 – его больше двух месяцев держат в ШИЗО и не допускают к нему консула Украины.

По словам Бермана, Балух также требует вернуть ему Псалтырь, изъятый фсиновцами в Торжке, теплое белье и свитер, отобранные при водворении в ШИЗО.

Очередной срок политзека в ШИЗО заканчивается 2 июля.

C середины марта Балуха подвергали взысканиям 6 раз. В Твери, когда его везли в Торжок, в городском СИЗО-1 ему назначили 15 суток карцера за отказ взять брошенную фсиновцем чужую куртку вместо верхней одежды, оставшейся в керченской ИК-2. Силовик после отказа Балуха взять куртку пригрозил засунуть его голову в унитаз. Из этих 15 суток 14 он провел в Твери, еще одни сутки – уже в Торжке.

29 марта Балух прибыл в ИК-4. Здесь его по незначительным поводам отправляли в ШИЗО пять раз – четыре раза назначалось по 15 суток изолятора, один раз назначили 12 суток. В одном случае Балух попал в изолятор за то, что якобы не поздоровался со фсиновцем, затем – за складку на воротнике куртки. Еще 15 суток изолятора он получил за то, что сел на кровать, когда плохо себя чувствовал, в другой раз – за то, что прилег на кровать в такой же ситуации.

“Складывается впечатление, что администрация колонии намеренно создает все условия, чтобы Балух провел за решеткой как можно больше времени и не вышел по УДО”, – заметил Берман. По предварительным данным, Балух сможет вновь претендовать на освобождение по УДО в июле нынешнего года. 25 января политзеку отказал в УДО судья подконтрольного России Керченского горсуда Крыма Александр Ковалев.

В конце мая в аппарате обмудсмена по Тверской области сообщили, что после очередного освобождения из ШИЗО Балуха перевели в областную больницу тверского УФСИН в Торжке. Это подтвердила Динзе, посетившая Балуха 10 июня. Ранее политзек писал заявление о допуске к нему гражданского врача для осмотра.

С марта по октябрь прошлого года, находясь в симферопольском СИЗО-1, Балух держал частичную голодовку. В преддверии этапа из Симферополя в Керчь политзек прекратил акцию. При этом, однако, он заверил, что “не позволит себе брать еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу”. Вплоть до вывоза в середине февраля из Крыма Балух отказывался есть фсиновскую пищу и питался только продуктами из передач.

Балух осужден к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского. Он попал в СИЗО в декабре 2016 года – после того, как прикрепил на стене своего дома в селе Серебрянка Раздольненского района адресную табличку с надписью “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. До этого над его домом несколько лет оставался вывешен украинский флаг.

В одной колонии с крымским политзеком отбывает срок украинский солдат Александр Шумков, осужденный в России к 4 годам общего режима по делу “Правого сектора”. Шумков дважды подвергался избиению со стороны фсиновцев – 24 марта в СИЗО-1 в Твери по дороге в колонию и 4 апреля уже в самой ИК-4.