Суббота, 29 июня 2019

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей договорились перезапустить переговоры о денуклеаризации. Как передает CNN, об этом после встречи заявил Трамп.

“У нас была очень, очень хорошая встреча с председателем Кимом, – сказал Трамп. – Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали”.

По словам Трампа, группу переговорщиков с американской стороны возглавит нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун. “Удачи, Стив”, – добавил он.

Трамп сообщил, что переговорщики приступят к работе и начнут встречаться в течение двух-трех недель, и подчеркнул, что не собирается торопиться с заключением соглашения. “Скорость – не цель, мы хотим понять, можем ли мы добиться действительно всеобъемлющей, хорошей сделки”, – сказал он. “Это был очень легендарный, исторический день”, – добавил Трамп.

Президент также сообщил, что санкции США против КНДР останутся в силе. “Я бы хотел их снять, но пока они остаются в силе”, – сказал Трамп.

Трамп и Ким Чен Ын встречались в Доме свободы в демилитаризованной зоне. Их разговор продлился около 50 минут.

В демилитаризованную зону с Трампом также прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Это была первая трехсторонная встреча лидеров КНДР, США и Южной Кореи.

Перед тем, как приступить к переговорам, Трамп пересек границу КНДР и на северокорейской территории пожал руку Ким Чен Ыну. Затем оба лидера вернулись на территорию Южной Кореи. Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую землю.

Перед переговорами Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый Дом. Ким Чен Ын в свою очередь сказал, что был “очень удивлен” предложением Трампа встретиться в демилитаризованной зоне.

28 июня Трамп написал в твиттере об инициативе встречи с Ким Чен Ыном на межкорейской границе.

Нынешняя встреча – третьи переговоры Трампа и Ким Чен Ына после встреч в Ханое и Сингапуре. Переговоры в Ханое, прошедшие в конце февраля, завершились досрочно без совместного заявления сторон и подписания итогового документа. Трамп заявил, что он и Ким Чен Ын не смогли договориться об отмене американских санкций против КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от выполнения большинства пунктов своей ядерной программы. Президент добавил, что Ким предложил демонтировать главный северокорейский ядерный объект в Ёнбёне, но для снятия санкций этого недостаточно.