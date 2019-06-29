Суббота, 29 июня 2019

В отношении архангельского экоактивиста Михаила Габова возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК), сообщается в телеграм-канале “Поморье не помойка!”.

Габову грозит до двух лет колонии. С него взята подписка о невыезде.

“Как следует из документов, 4 июня этого года на станции Шиес в районе 9-11 утра Михаил умышленно распылил раздражающее вещество из неустановленного предмета в сторону сотрудника частного охранного предприятия, чем причинил ему физическую боль”, – говорится в публикации.

Дело было возбуждено еще 4 июня, 28-го числа на имя Габова выписали уведомление о статусе подозреваемого, сообщает 29.ru.

4-го числа на станции Шиес произошло столкновение между экоактивистами с одной стороны и охранниками строящейся свалки, полицией и ОМОНом с другой. Охранники начали восстанавливать забор, разобранный активистами 25 мая, а те попытались им помешать. Силовики задержали не менее девяти человек. Организатора “антимусорных” акций в Северодвинске Олега Мандрыкина и депутата Архангельской городской думы Александра Афанасьева впоследствии оштрафовали по статьям 19.1 (самоуправство) и 19.3 (неповиновение полиции) КоАП.