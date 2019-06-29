Суббота, 29 июня 2019

Я, будучи сторонником светского образования в государственной школе, поддержал бы это предложение (митрополита Волоколамского Илариона включить религиозные тексты в школьный курс литературы. – Ред.). Программа по литературе и без того большая. Надо понять, за счет каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счет классики, сто процентов. Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить. Например, “Архипелаг ГУЛАГ” дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным.

Я считаю, что знакомство с классическими произведениями религиозной литературы для общего развития ребят полезно. Я бы не стал делать это в старших классах, которые и так перенасыщены. Может быть, не позже восьмого.

Ссылка