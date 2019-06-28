Пятница, 28 июня 2019

Чрезвычайно успешный бизнесмен из 90-х, миллиардер, но без комсомольского, уголовного или математического бэкграунда. Депутат Госдумы тех ее созывов, когда она уже перестала быть местом для дискуссий, однако голосовавший против закона подлецов и пакета Яровой, а от участия в голосовании по Крыму уклонившийся. Довольно резкий критик нынешнего российского режима, человек с убеждениями, хотя и не слишком увлекавшийся политическими спорами. При этом, повторюсь, миллиардер, основатель и бенефициар компании “Рольф” – крупнейшего автодилера в России.

Перечитываешь историю жизни Сергея Петрова параллельно с новостными сводками по делу о “сговоре с целью перевода денег из корыстных побуждений на банковский счет нерезидента” – и удивляешься: а куда же они раньше глядели, все эти следователи СКР и управления “К” службы экономической безопасности ФСБ? Точнее, Путин и его разнообразные сечины о чем думали, с их неравнодушным, подлинно хозяйским отношением ко всему, что плохо лежит в неподконтрольных Кремлю финансовых группах? Известно же, что для того, чтобы быть ограбленным, совершенно не обязательно оспаривать закон подлецов, вспомним хоть Евтушенкова. А тут такой случай. Непонятно, почему высшее начальство только теперь остро заинтересовалось собственностью миллиардера-диссидента.

Сергей Анатольевич склонен объяснять происходящее политическим заказом, и с ним нельзя не согласиться, но вопрос все равно повисает в воздухе: как упустили? Давние попытки запугать Петрова посредством каких-то мутных подметных писем и фильма на РЕН ТВ, в котором его обвиняли в спонсировании Алексея Навального, не в счет. Тогда от бизнесмена скоро отстали и никого из его сотрудников не брали в заложники, как сейчас. Сегодня, судя по тому, что бастрыкинские деловито рапортуют о ходе следствия “по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ”, за Петрова взялись всерьез.

Ответ на эти наши недоуменные вопросы, по-видимому, следует искать в самой природе путинской системы, которая функционирует медленно, постепенно заглатывая целую страну со всеми ее конституционными свободами и прочими излишествами. Вот и ограбление по-питерски – процесс длительный и касается не одних лишь миллиардеров; впрочем, на их примере проще всего увидеть, как действует эта машина. Сперва Гусинский, потом Березовский, после Ходорковский, и если кто-нибудь мог понадеяться после уничтожения “ЮКОСа”, что заглатываются лишь враждебные новой власти корпорации, то он ошибался. Понемногу чуть ли не весь сколько-нибудь значимый бизнес в стране передавался старым друзьям Владимира Владимировича, а никак не бунтующие против Кремля, но не принадлежащие к узкому кругу друзей постепенно впадали в ничтожество. Даже когда не лишались активов и не садились в тюрьму, и не изгонялись из России.

Причем поэтапность в процессе вытеснения одних бизнес-элит другими была важнейшей частью спецоперации. Сразу против всех, владельцев “Медиа-Моста”, ОРТ или того же “ЮКОСа”, Владимир Владимирович со своими чекистами и генпрокурорами не играли, это было непрагматично, да и рискованно. Поэтому их грабили раздельно, по мере укрепления властной вертикали при бдительном мониторинге того, как реагирует общество на свежие “маски-шоу”. Общество сопротивлялось слабо, вертикаль вырастала до небес, аппетиты росли, а с ними и списки тех, чья собственность (нередко) и влияние (всегда) переходили от людей враждебных либо ненадежных к людям верным, надежным, родным.

На днях Путин насмешил целый свет, объявив доверчивым англичанам, что “у нас уже нет олигархов”, то есть “тех, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы”, и громче всех хохотали Тимченко с Ротенбергами, но по сути он был прав, просто оговорился. Воспрещено, будучи миллиардером и используя близость к власти, выражать несогласие с Владимиром Владимировичем. Надо с ним соглашаться и покорно сидеть под санкциями в осажденной крепости, теряя огромные деньги, ежели его мудрая завоевательная политика приведет к такому результату. Воспрещено также получать сверхдоходы, принципиально не используя близость к власти, подобно Сергею Петрову. Недопустимо быть миллиардером, быть депутатом, быть свободным человеком – и оставаться при этом совершенно безнаказанным.

Однако это не значит, что при первом же проявлении нелояльности смутьяна, проголосовавшего не так, как велено, непременно накажут. Даже на то, что он не стал плясать от радости, узнав, что Крым приплыл в родную гавань, надзирающие за миллиардерами и депутатским корпусом могут поначалу закрыть глаза. Но в неких сокровенных папочках или утаенных от вражеских шпионов файлах в засекреченном интернете системы “Чебурашка” все это копится, чтобы однажды обернуться уголовным делом. Ну да, удивительно, что товарищи в Кремле, СКР, ФСБ так долго терпели вольнолюбивые речи и поступки основателя “Рольфа”. Прямо поражаешься вчуже их ангельскому терпению. Но вот дошла и до него очередь.

Не исключено, правда, что терпели они и не открывали дело, надеясь посадить самого Сергея Анатольевича и устраивая новый “антиолигархический” процесс по старым образцам. Ведь с их точки зрения это непорядок, если большие деньги у российского нелояльного гражданина вращаются где-то за границей, и поди пойми, кому он их раздает и для каких нужд. Петров на сей счет высказывается двояко, утверждая, что никакому Навальному “не помогал”, но и вопрос считая оскорбительным: мол, этот Навальный, “он что, приравнен к террористической группировке ИГИЛ?” Короче, бывшего летчика Петрова в Москве заждались, а он все не прилетал из своей Вены, и пришлось следствие начинать без него. Таким представляется правильный ответ на наши недоуменные вопросы.

Другой правильный ответ сводится к тому, что и незачем ему теперь возвращаться в Россию. Хорошо, что он это понимает и даже обещает не обижаться, если его “будут называть политэмигрантом”. Это слово малоприятное, но “политзек” еще хуже, и мысль о том, что имя Сергея Петрова, одного из талантливейших российских бизнесменов, в список политзаключенных РФ вписано не будет, внушает радость при чтении удивительных наших новостей.