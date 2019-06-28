Пятница, 28 июня 2019

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал оскорбительным российское предложение освободить захваченных моряков при условии продолжения их уголовного преследования. “Это была ловушка”, – написал Волкер в твиттере.

“Это “предложение” (России. – Ред.) – оскорбление правосудия, поскольку для начала Россия не имела никакого права их задерживать, а также оскорбление украинского суверенитета и ООН”, – заявил Волкер изданию Polygraph.info (“Радио Свобода”). Он подчеркнул, что Россия обязана освободить 24 моряков безо всяких условий согласно постановлению Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая.

В пятницу “Европейская правда” написала, что освобождение моряков должно было стать частью широкой сделки: Россия возвращается в ПАСЕ с полным восстановлением полномочий и возобновляет платежи в бюджет СЕ, освобождает моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. По сведениям издания, европейские лидеры договорились с Кремлем без консультаций с Украиной: когда на прошлой неделе президент Владимир Зеленский совершил визиты в Брюссель, Париж и Берлин, его поставили перед фактом.

Сам Зеленский на брифинге в четверг сообщил, что вопрос о возвращении России в ПАСЕ был “решенным” к моменту его поездки в Европу.

Зеленский подверг резкой критике действия МИДа, который ответил на российскую ноту без консультаций с президентом. Он обвинил министра Павла Климкина в срыве переговоров об освобождении моряков.

Климкин в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласования с Зеленским направить ответ Москве. В российской ноте, которую Климкин опубликовал в фейсбуке, Киеву предлагается “предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии”, а также гарантировать сохранность трех захваченных Россией кораблей как вещдоков российского следствия “после их передачи на ответственное хранение” украинской стороне до вынесения судебного решения.

Документ датирован 25-м июня. Такую же ноту МИД России направил в Международный трибунал ООН по морскому праву. 25 июня истек срок исполнения решения трибунала об освобождении пленных моряков и захваченных кораблей.

Климкин называет поступившее предложение “российской ловушкой”: Москва требует признать, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, “приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма”.

26 июня МИД Украины выразил решительный протест по поводу “циничного предложения” российской стороны. В Киеве подчеркнули, что для исполнения решения трибунала у России достаточно правовых механизмов. В ответной ноте, также опубликованной Климкиным, Киев требует от Москвы незамедлительно исполнить решение трибунала ООН.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала от России освободить украинских моряков. Одновременно были полностью восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ. Украинские депутаты покинули ассамблею. К их демаршу присоединились делегаты из Грузии, Польши, стран Балтии и один словак.