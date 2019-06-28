Пятница, 28 июня 2019

Британский певец Элтон Джон назвал лицемерным заявление Владимира Путина о благополучном положении ЛГБТ в России. Музыкант написал в твиттере, что “глубоко разочарован” интервью Путина газете The Financial Times.

“Я категорически не согласен с вашим мнением, что проведение политики, которая воспринимает многокультурное и сексуальное разнообразие, устарело в наших обществах”, – пишет Элтон Джон. Он напоминает, что российские прокатчики биографического фильма о нем “Рокетмен” вырезали из картины все отсылки на обретение им “настоящего счастья” в результате 25-летних отношений с мужем Дэвидом Фёрнишем и воспитания “двух прекрасных сыновей”.

По словам Элтона Джона, он гордится тем, что живет в той части мира, где “наши власти развились до признания универсального права человека любить того, кого мы хотим”. Как пишет певец, он “действительно благодарен” за “успех в политике правительства”, который позволил ему заключить брак с Фёрнишем и обеспечил его юридическую поддержку. “Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье”, – подчеркивает музыкант.

В субботу Путин заявил, что не согласен с Элтоном Джоном и, по его мнению, отношение к ЛГБТ в России “реально спокойное, абсолютно непредвзятое”. “У нас есть закон, за который нас все шпыняют, – это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое”, – заключил он.

В интервью The Financial Times перед саммитом G20 Путин заявил, что либеральная идея “сама себя изжила”. Относительно ЛГБТ-сообщества он сказал: “Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем”.