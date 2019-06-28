Пятница, 28 июня 2019

Освобождение захваченных Россией украинских моряков обсуждалось на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Осаке. “Президент США сделал эту тему одной из приоритетных во время нашего общения на “двадцатке”, – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он пообещал решить вопрос “спокойно, в рабочем порядке” по итогам суда над моряками. “У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине, – продолжил Путин. – Моряки просто исполняли приказ, и всё. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон”. По словам Путина, речь идет о “провокации, организованной (президентом Петром. – Ред.) Порошенко в ходе предвыборной борьбы”, что якобы уже признала украинская сторона. “Главное, чтобы (решение по морякам. – Ред.) не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской повесткой”, – добавил он.

“Обмены идут”, – заявил Путин. Он упомянул о договоренности своего кума, лидера пророссийской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука с лидерами “ДНР” и “ЛНР” об освобождении четверых украинских пленных. Путин назвал это “хорошим примером прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог”. “Если так нынешняя власть (украинская. – Ред.) будет выстраивать работу на этом направлении, мы многого можем добиться”, – добавил Путин.

Комментируя переговоры с Трампом, Путин подтвердил, что на них обсуждалась тема российского вмешательства в американские выборы. “Но мы же не шумим, не истерим, хотя вмешательство (в дела России извне. – Ред.) идет в ежедневном режиме, – сказал Путин. – К сожалению, так сложилась практика международных отношений”.

Трамп и Путин поручили своим внешнеполитическим ведомствам начат консультации по вопросу о продлении договора СНВ-3. По словам Путина, пока неизвестно, к чему приведут эти консультации.

Комментируя свою встречу с британским премьером Терезой Мэй и ее жесткую позицию по поводу враждебных действий России, Путин заявил, что у его страны нет агрессивных намерений. “Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое – для того чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было”, – сказал Путин. Он добавил, что действия России всегда будут зеркальными. “Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили”, – заключил он.