Четверг, 27 июня 2019

Фото: kremlin.ru

В Осаке на полях саммита G20 прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она продолжалась около полутора часов. Как сообщает Белый Дом, президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также тему контроля над вооружениями и двусторонние отношения. Трамп и Путин “согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам обеих стран и всего мира”, говорится в сообщении.

В начале встречи в присутствии журналистов Трамп сообщил, что планирует обсудить с Путиным вопросы торговли и разоружения. Вместо ответа на вопрос о том, будет ли обсуждаться тема российского вмешательства в выборы, Трамп обратился к Путину со словами: “Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста”. Оба при этом улыбались.

Трамп заметил, что обстановка на встрече как на вручении “Оскара”. “Избавьтесь от них (журналистов. – Ред.) – сказал он Путину. – Фейк-ньюс – отличный термин, не так ли. У вас в России нет этой проблемы, а у нас есть”. Путин ответил по-английски: “У нас тоже. Та же проблема”. (We also have. It’s the same.).

С американской стороны в переговорах участвовали дочь американского президента Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер, госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава Минфина Стивен Менушин. Российская делегация включала президентского помощника Юрия Ушакова, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главу МИДа Сергея Лаврова и министра финансов Антона Силуанова.

Фото: kremlin.ru

Как сообщил Ушаков, Трампа пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы и тот “прореагировал очень позитивно”. Трамп не был в России в президентском качестве. Его предшественник Барак Обама в 2015-м году отклонил приглашение российской стороны и не приехал на юбилейные празднования 9 мая.

Формат встречи Трама и Путина в Осаке стал известен только за два дня до саммита, хотя анонсирована она была еще в середине мая. В Кремле заявляли, что рассчитывают на полноформатные переговоры, и жаловались, что от американцев не поступало конкретных предложений.

Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась в июле прошлого года в Хельсинки.

В конце ноября прошлого года Трамп отменил полноформатную встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе в связи с тем, что Россия не вернула Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли и пленных моряков.