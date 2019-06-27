Четверг, 27 июня 2019

Турецкая армия нанесла “эффективный удар” по войскам диктатора Башара Асада в ответ на обстрел одного из турецких наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской мухафазе Идлиб, сообщает Anadolu со ссылкой Минобороны Турции.

Массированный удар по позициям сил Асада нанесли артиллерия и бронетехника.

Накануне, утверждает турецкая сторона, силы Асада устроили артиллерийский и минометный обстрел наблюдательного пункта №10 в районе Завие на юге Идлиба. Погиб один турецкий военый, трое получили ранения и были эвакуированы в Турцию.

В турецком Минобороны сообщили, что проинформировали об инциденте военного атташе России в Анкаре полковника Дмитрия Примайчука, которого для этого вызвали в Генштаб Турции.

“До сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации”, – говорится в публикации Anadolu.

В соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями вооруженные силы Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.