Четверг, 27 июня 2019

Судья Останкинского райсуда Москвы Анна Терехова арестовала на 9 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова за участие в запрещенном шествии 12 июня, сообщает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Шаведдинова объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций).

Как отметила Ярмыш, в протоколе, составленном на Шаведдинова, утверждается, что его задержали на Петровке, 38, хотя в действительности он был схвачен на Рождественском бульваре. Согласно протоколу, Шаведдинов якобы выкрикивал лозунги “Мусора – позор России”, “Долой власть”, “Цепные псы” и не реагировал на неоднократные требования полицейских о “прекращении противоправных действий”.

Как заметила адвокат Татьяна Соломина, те же лозунги фигурируют в рапорте, составленном на задержанного 12 июня гражданина Таджикистана, который очень плохо говорит по-русски. “В (отдел полиции. – Ред.) Останкино просто завезли такой текст рапортов”, – написала она.

Шаведдинова задержали в пятницу утром у подъезда его дома, после чего доставили в суд.

Всего на акции 12 июня в центре Москвы задержали 549 человек. Демонстранты протестовали против фабрикации уголовных дел и требовали наказания виновных в фальсификации дела о наркотиках, по которому преследовали Голунова.